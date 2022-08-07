காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் தாக்குதலுக்கு குறைந்தது 10 பேர் பலி
காசா: காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் குறைந்தது 10 பேர் உயிரிழந்தனர், 12 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர். இந்தத் தாக்குதல்கள் இஸ்லாமிய ஜிகாத் போராளிகளைக் குறி வைத்து நடத்தப்பட்டன என்று இஸ்ரேல் கூறியுள்ளது.
காசா மீதான தாக்குதலுக்குப் பிறகு தேசிய தொலைக்காட்சி உரையாற்றிய இஸ்ரேலிய பிரதமர் யாசிர் லாபிட், தனது நாட்டிற்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறினார். பாலஸ்தீனத்தின் காசா பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஹமாஸ் இயக்கத்தினருக்கும் இஸ்ரேல் ராணுவத்திற்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக சர்ச்சை நீடித்து வருகிறது. இரு தரப்பினரும் அடிக்கடி இதுபோன்ற தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பெலோசிக்கு வடகொரியா கண்டனம்
சோல்: வடகொரியா மீதான தடையை ஆதரித்து பேசிய அமெரிக்கா நாடாளுமன்ற நாயகர் நேன்சி பெலோசிக்கு வடகொரியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தைவானுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டு அவர், உலக அமைதியை சீரழித்துவிட்டார் என்று வடகொரிய வெளியுறவுத் துறை அதிகாரி ஒருவர் சொன்னதாக கேசிஎன்ஏ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. பெலோசியின் செயல் இக்கட்டான சூழலை ஏற்படுத்திவிட்டதாகவும் இதன் விளைவுகளை அமெரிக்கா சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அவர் சொன்னார்.
'பெலோசி குறித்த மலேசிய தூதரின் பேச்சு அரசாங்கத்தின் நிலை கிடையாது'
கோலாலம்பூர்: பெலோசியின் தைவான் பயணம் குறித்து சீனாவுக்கான மலேசியத் தூதர் விமர்சனம் அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்றும் அது மலேசிய அரசாங்கத்தின் நிலை இல்லை என்றும் மலேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் சைபுதின் அப்துல்லா தெளிவுப்படுத்தினார்.
வட்டாரத்தில் நிலவும் நிலையற்றதன்மைக்கு மத்தியில், பெலோசியின் பயணம் எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றியதாக அமைந்துவிட்டது என்று சீனாவுக்கான மலேசியத் தூதர் தியோங் கிங் சிங் கூறியிருந்தார். கிருமிப் பரவல், ரஷ்யா-உக்ரேன் போர் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
தைவானுக்குச் செல்வதற்கு முன் பெலோசி, மலேசியா சென்று அதன் பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப்பையும் சைஃபுதீனையும் சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜகார்த்தா: புத்தர் சிலைமீது கணினி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இந்தோனீசிய அதிபர் ஜோக்கோவியின் முகத்தை வைத்து, அதை அவர் டுவிட்டரில் பதிவேற்றம் செய்த முன்னாள் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ராய் சூர்யோ கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர்மீது வெறுப்புப் பேச்சு, மத நிந்தனை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
உலகின் பெரிய புத்தக் கோயிலான பர்படோர் பகுதியின் நுழைவுக் கட்டண அதிகரிப்பு குறித்த அரசாங்கத்தின் அறிவிப்புக்குப் பிறகு அவர் இப்படத்தை வெளியிட்டார்.