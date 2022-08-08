இந்தியத் துணை அதிபர் தேர்தலில் ஜக்தீப் தன்கர் சாதனை வெற்றி
புதுடெல்லி: இந்திய துணை அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஜக்தீப் தன்கருக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 1997ஆம் ஆண்டுக்கு பின் நடைபெற்ற துணை அதிபர் தேர்தலில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அவர் சாதனை படைத்துள்ளார். இம்முறை துணை அதிபர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளில் ஜக்தீப் தன்கர் ஏறக்குறைய 73 விழுக்காடு வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். பதிவான வாக்குகளில் மொத்தம் 725 வாக்குகள் செல்லுபடியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜக்தீப் தன்கர் 528 வாக்குகளும் அவரை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிட்ட மார்கரெட் ஆல்வா 182 வாக்குகளும் பெற்றனர்.
வானிலை மையம்: தென்மேற்குப் பருவமழை மேலும் தீவிரமடையும்
புதுடெல்லி: தென்மேற்குப் பருவமழை மேலும் தீவிரமடையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், வடமேற்கு வங்கக் கடல், ஒடிசா கடற்பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி உள்ளதாகவும் அது தென்மேற்குப் பகுதியில் நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெறும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒடிசா, வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும் என்றும் மேற்கு வங்கத்தில் தீவிர கனமழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் மக்களுக்கு இலவச மின்சாரம்: வாக்குறுதி அளித்த ஆம் ஆத்மி
அகமதாபாத்: ஆம் ஆத்மி ஆட்சிக்கு வந்தால் குஜராத் மாநில மக்களுக்கு இலவச மின்சாரமும் வேலையில்லாத இளையர் களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவியும் வழங்கப்படும் என அக்கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் டெல்லி முதல்வருமான கெஜ்ரிவால் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், குஜராத் மக்கள் துயரத்தில் உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். "குஜராத்தில் 24 மணி நேரமும் மின்சாரம் கிடைக்க நட வடிக்கை எடுப்பதுடன், ஆட்சியமைத்த மூன்று மாதங்களில் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும்," என்றார் கெஜ்ரிவால்.
ராணுவத்தில் 5ஜி தொழில்நுட்பம்
புதுடெல்லி: எல்லையில் உள்ள படையினருடன் தகவல் தொடர்பை மேம்படுத்த, 5ஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த இந்திய ராணுவம் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள படையினருடன் முக்கியமான தகவல் தொடர்புக்கு 5ஜி தொழில்நுட்பம் வெகுவாகப் பயன்படும் என இந்திய ராணுவம் கூறியுள்ளது.