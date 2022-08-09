தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தேசிய நினைவுச் சின்னமாக பாடாங்

எண்­ணற்ற வர­லாற்­றுச் சிறப்­பு­மிக்க நிகழ்­வு­க­ளைத் தன்­ன­கத்தே கொண்ட பாடாங் திடல், சிங்­கப்­பூ­ரின் 57வது தேசிய தின­மான இன்­று­மு­தல் நாட்­டின் 75வது தேசிய நினை­வுச் சின்­ன­மாக அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக அர­சி­த­ழில் இடம்­பெ­று­கிறது.

எந்­த­வொரு கட்­டு­மான அமைப்பு­ம் இல்­லா­த­போ­தும், ஒரு நாடாக, பல நினைவு­களைக் கொண்ட தள­மாக பாடாங் திடல் விளங்கு­கிறது என்று கலா­சார, சமூக, இளை­யர்­துறை அமைச்­சர் எட்­வின் டோங் நெகிழ்ச்­சி­யு­டன் கூறி­னார்.

தேசிய நினை­வுச் சின்­ன­மாக அர­சி­த­ழில் இடம்­பெ­று­வ­தன்­மூ­லம் பாடாங் திட­லின் தன்­மை­யை­யும் முக்­கி­யத்­து­வத்­தை­யும் பாதிக்­கும் வகை­யில் அங்கு எந்த மாற்­றத்­தை­யும் செய்ய முடி­யாது. அதே நேரத்­தில், சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் களிப்­பு­றும் சமூ­க­வெ­ளி­யாக அது தொட­ரும் என்று திரு டோங் குறிப்­பிட்­டார்.

பாடாங் திடலே சிங்­கப்­பூ­ரின் தேசிய நினை­வுச் சின்­னப் பட்­டி­ய­லில் இடம்­பெ­றும் முத­லா­வது பசு­மை­வெ­ளி­யும் திறந்­த­வெ­ளி­யுமா­கும் என்று தேசிய மர­பு­டைமை வாரி­யம் தெரி­வித்­தது.

சிங்­கப்­பூர் குடிமை வட்­டா­ரத்­தின் மையப் பகு­தி­யில் அமைந்­துள்ள பாடாங் திட­லா­னது 4.3 ஹெக்­டர் பரப்­ப­ளவு கொண்­டது. அதா­வது, ஆறு காற்­பந்­துத் திடல்­கள் அள­வி­லா­னது.

"பல தலை­மு­றை­க­ளைச் சேர்ந்­த­வர்­கள் இங்கு ஒன்­று­கூடி, சிங்­கப்­பூர் வர­லாற்­றின் பல முக்­கிய நிகழ்­வு­க­ளைக் கண்­டுள்­ள­னர்," என்­றார் அமைச்­சர் டோங்.

1945ஆம் ஆண்டு இரண்­டாம் உல­கப் போரில் ஜப்­பான் சர­ண­டைந்­ததை அடுத்து இடம்­பெற்ற வெற்றி அணி­வ­குப்­பு­கள், 1963ல் மலே­சி­யக் கூட்­ட­ர­சு­டன் ஒன்­றி­ணைந்­தது, சிங்­கப்­பூர் தனி­நா­டான பிறகு இடம்­பெற்ற தேசிய தின அணி­வ­குப்­பு­கள் போன்­ற­வற்றை அவர் நினை­வு­கூர்ந்­தார்.

"சிங்­கப்­பூ­ரின் வர­லாற்­றுப் பய­ணத்­திற்­கான சான்­றா­க­வும் சிங்­கப்­பூ­ரர் என்ற நம் அடை­யா­ளத்தை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தா­க­வும் உல­கில் சிங்­கப்­பூ­ரின் இடத்தை எதி­ரொ­ளிப்­ப­தா­க­வும் பாடாங் திகழ்கிறது," என்­றும் அவர் சொன்­னார்.

சிங்­கப்­பூ­ரில் 1800களில் இருந்தே பொது, சமூ­கக் கேளிக்­கை­க­ளுக்­குப் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்டு வரும் பழ­மை­யான திறந்­த­வெ­ளிப் பகு­தி­களில் ஒன்­றாக பாடாங் திகழ்ந்து வரு­கிறது என்­றும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.