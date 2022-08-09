எண்ணற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வுகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட பாடாங் திடல், சிங்கப்பூரின் 57வது தேசிய தினமான இன்றுமுதல் நாட்டின் 75வது தேசிய நினைவுச் சின்னமாக அதிகாரபூர்வமாக அரசிதழில் இடம்பெறுகிறது.
எந்தவொரு கட்டுமான அமைப்பும் இல்லாதபோதும், ஒரு நாடாக, பல நினைவுகளைக் கொண்ட தளமாக பாடாங் திடல் விளங்குகிறது என்று கலாசார, சமூக, இளையர்துறை அமைச்சர் எட்வின் டோங் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
தேசிய நினைவுச் சின்னமாக அரசிதழில் இடம்பெறுவதன்மூலம் பாடாங் திடலின் தன்மையையும் முக்கியத்துவத்தையும் பாதிக்கும் வகையில் அங்கு எந்த மாற்றத்தையும் செய்ய முடியாது. அதே நேரத்தில், சிங்கப்பூரர்கள் களிப்புறும் சமூகவெளியாக அது தொடரும் என்று திரு டோங் குறிப்பிட்டார்.
பாடாங் திடலே சிங்கப்பூரின் தேசிய நினைவுச் சின்னப் பட்டியலில் இடம்பெறும் முதலாவது பசுமைவெளியும் திறந்தவெளியுமாகும் என்று தேசிய மரபுடைமை வாரியம் தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூர் குடிமை வட்டாரத்தின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாடாங் திடலானது 4.3 ஹெக்டர் பரப்பளவு கொண்டது. அதாவது, ஆறு காற்பந்துத் திடல்கள் அளவிலானது.
"பல தலைமுறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு ஒன்றுகூடி, சிங்கப்பூர் வரலாற்றின் பல முக்கிய நிகழ்வுகளைக் கண்டுள்ளனர்," என்றார் அமைச்சர் டோங்.
1945ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப் போரில் ஜப்பான் சரணடைந்ததை அடுத்து இடம்பெற்ற வெற்றி அணிவகுப்புகள், 1963ல் மலேசியக் கூட்டரசுடன் ஒன்றிணைந்தது, சிங்கப்பூர் தனிநாடான பிறகு இடம்பெற்ற தேசிய தின அணிவகுப்புகள் போன்றவற்றை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
"சிங்கப்பூரின் வரலாற்றுப் பயணத்திற்கான சான்றாகவும் சிங்கப்பூரர் என்ற நம் அடையாளத்தை வலுப்படுத்துவதாகவும் உலகில் சிங்கப்பூரின் இடத்தை எதிரொளிப்பதாகவும் பாடாங் திகழ்கிறது," என்றும் அவர் சொன்னார்.
சிங்கப்பூரில் 1800களில் இருந்தே பொது, சமூகக் கேளிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பழமையான திறந்தவெளிப் பகுதிகளில் ஒன்றாக பாடாங் திகழ்ந்து வருகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.