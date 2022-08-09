தேசிய சேவை ஆற்றிவரும் ரோஹிந்திரன் செல்வராஜ், 23,
தேசிய தின அணிவகுப்பின் பல்லூடகத் தொண்டூழியக்
குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார். விளையாட்டுத் துறை
செய்தியாளராகக் கட்டுரைகள் எழுதியுள்ள இவருக்கு,
தேசிய தின அணிவகுப்புத் திரைகளில் தோன்றும்
காணொளிகள், தலைப்புகள், வரைகலை போன்றவற்றைச் சரிபார்த்துத் தொகுக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளது. பல்கலைக்கழகத்தில் உடற்பயிற்சி சிகிச்சைத் துறை தொடர்பான படிப்பை மேற்கொள்ள இருக்கும் ரோஹிந்திரன், எதிர்காலத்தில் ஊடகத் துறையில் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் தேசிய தினக் கொண்டாட்டத்துக்காக காணொளிகளைக் கையாண்ட இந்த அனுபவம் உதவியாக இருக்கும் எனக் குறிப்பிட்டார். மென்பொருளைப்
பயன்படுத்தித் தரமான காணொளிகளைத் தொகுப்பது புதியதொரு சவாலாக இருந்தாலும் தனக்குக்
கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பணியையும் சிறப்பாகச் செய்ய வேண்டுமென லட்சியம் கொண்டவர், ரோஹிந்திரன்.
இவ்வாண்டின் தேசிய தின அணிவகுப்பில் தான் கற்ற
பாடங்களும் பெற்ற அனுபவங்களும்
மறக்கமுடியாதவை என்றார் ரோஹிந்திரன்.