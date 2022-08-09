அணிவகுப்பில் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் குழுவில் 39 வயது பிரசன்ன ராம்குமார் இடம்பெறுகிறார். "இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் ஈராண்டுகளுக்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் ஒன்றுகூடவுள்ள கூட்ட நெரிசலைச் சமாளிக்க வேண்டும். எந்த ஒரு விபத்தும் நேராமல் பொதுமக்களுக்கு வழியைக் காட்டி அவர்களை இருக்கைகளில் அமரவைப்பது சவாலாக இருக்கலாம். ஆயினும், தேசிய தின அணிவகுப்பில் இணைந்து என் பங்கை ஆற்றுவது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது," என்று கூறினார் அவர். சிறு வயது முதலே ஆயுதப்படையில் சேர ஆர்வங்கொண்டிருந்த இவர், சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை
தொண்டூழியப் பிரிவில் கடற்படை அமைப்புகள் பொறியாளராகச் சேவையாற்றி வருகிறார்.
தன் மகனுக்கு தேசிய சேவையின்
முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் ஒரு
வாய்ப்பாகவும் இதைக் கருதுவதாகக்
கூறினார் பிரசன்ன ராம்குமார்.