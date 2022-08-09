தேசிய தின அணிவகுப்பில் 19 வயது முஹம்மது சுஹைல் (படத்தில் வலக்கோடி), 'ஹார்ட்வேர் நெட்வொர்க்' என்ற இளையர் அமைப்பைப் பிரதிநிதித்துப் பல்லூடகத் தொண்டூழியராக உள்ளார். புது தொண்டூழியர்களைச் சேர்ப்பதுடன் இவர் அவர்களுடன் இணைந்து தேசிய தின அணிவகுப்பில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றை 'டிக்டாக்' போன்ற சமூக ஊடகத் தளங்களில் பதிவேற்றமும் செய்துள்ளார். பலதுறைத்தொழில் கல்லூரியில் தொழில்துறை, செயல்பாட்டு நிர்வாகத் துறை சார்ந்த பட்டயம் பெறவிருக்கும் சுஹைல், இந்த அணிவகுப்பு அனுபவத்தின் வாயிலாக தன் பள்ளிப் பாடங்களில் கற்றுக்கொள்ளாதவற்றை அறிந்துகொண்டதாக பகிர்ந்துகொண்டார்.
தேசிய தின அணிவகுப்பில் 16 வயது முஹம்மது அஸ்மர், 'ஹார்ட்வேர் நெட்வொர்க்' நிறுவனத்தைப் பிரதிநிதித்து ஒரு பொது தொண்டூழியராக பங்கேற்றார். அவரது பணியில் பொதுமக்களுடன் உரையாட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. சிக்கலான சூழல் எழும்போது அதைப் பொறுமையுடன் அணுகி தேசிய தின அணிவகுப்பு
தொடர்பான நல்லதொரு அனுபவத்தை மக்களுக்கு
ஏற்படுத்தித் தருவது பெரும் சவால் என்றார் அஸ்மர்.