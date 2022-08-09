பிரம்மாண்டமான ஒரு மேடையில் தான் முதல் முறையாக ஆடுவதை எண்ணிப் பெருமிதம் கொள்வதாக சிஎச்ஐஜே பள்ளியில் உயர்நிலை மூன்று பயிலும் செ.ம.பாரதி, 15, கூறினார். தேசிய தின அணிவகுப்பு நடனக் குழுவில் இடம்பெறும் இவர், கடந்த ஏழு மாதங்களாக இதற்கான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
முதல் நான்கு மாதங்கள் பள்ளியிலும், பின்னர் பிற பள்ளிகளுடன் இணைந்த பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டது தனக்குப் புதியதொரு அனுபவமாக இருந்ததெனக் கூறினார்.
"பள்ளிப் பாடங்களும் தேர்வுகளும் பாதிக்காதவாறு நடனப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது எனக்குச் சவாலாக இருந்தது. என் பெற்றோரின் உதவியுடன் கால அட்டவணை ஒன்றைத் தயாரித்து அதையே பின்பற்றி வந்தேன்," என்றார் அவர்.
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையிலும் நாள் முழுவதும்
நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது
மகிழ்ச்சி தரும், மறக்க முடியாத ஓர் அனுபவம்
என்று புன்னகையுடன் கூறினார் பாரதி.