தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

உற்சாகம் வேண்டும் - கஜன்

1 mins read

ஒவ்வோர் ஆண்டும் பார்வையாளர்கள், நண்பர்கள்,

குழந்தைகள் என அனைவருடனும் இணைந்து தேசிய

தினப் பாடல் பாடும் தருணத்தைத் தான் எதிர்பார்த்துக்

காத்திருப்பதாக கஜன் ராஜன், 17, கூறினார். இவர்

நான்காவது முறையாக தேசிய தின அணிவகுப்பில்

பங்கேற்கிறார். பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்துவதும்

ஆடிப் பாடி மகிழ்விப்பதுமே இவரது பணி.

"ஒவ்வொரு முறையும் அணிவகுப்பில் கலந்துகொள்வது ஒரு

புது அனுபவத்தைத் தரும். பார்வையாளர்களின் அருகில் நின்று ஆடிப்பாடி அவர்களை மகிழ்விப்பது என் மனதிற்கு நிறைவாக இருக்கும்," என்று கூறினார். தேசிய தின அணிவகுப்புக்கான பயிற்சி நாள்களில் சில சமயம் வேறு நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் அணிவகுப்புக்கு முன்னுரிமை தருவதாக அவர் கூறினார். சிங்கப்பூர் மீதுள்ள பற்றை வெளிப்படுத்த, இதை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகத் தான்

கருதுவதாகக் கூறினார். கொவிட்-19 நோய்த்தொற்று

பேரிடரைக் கடந்து சிங்கப்பூரர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடும் இவ்வாண்டின் தேசிய தினக் கொண்டாட்டம்

நம்முடைய இன நல்லிணக்கத்திற்கு வலுசேர்க்கும் என்று

உறுதியுடன் கூறினார் இந்த இளையர்.