தேசிய தின அணிவகுப்பில் உள்ளூர் கலைஞர் ஷபிர்
தபாரெ ஆலம், 37, ஐந்தாவது முறையாக பங்கெடுக்கிறார்.
முதன்முதலாக மரினா பே மிதக்கும் மேடையில் 2007ஆம்
ஆண்டு நடைபெற்ற தேசிய தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற அவர், இம்மேடை காணவுள்ள இறுதி கொண்டாட்டத்திலும் பங்கேற்கிறார். தாம் இசையமைத்துப் பாடிய 'சிங்கை நாடு' பாடலை, இதே மேடையில் கடந்த ஆண்டு பாடியபோது தனக்குப் பெருமையாக இருந்ததாகக் கூறினார். 'முன்னேறு வாலிபா' பாடலுடன் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு எழுதப்பட்ட சிறப்பு தமிழ் பாடலாக 'சிங்கை நாடு' அங்கீகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 'தங்' இசைக் குழுமம் அதன் இசைத் தேர்வுகளில் 'சிங்கை நாடு' பாடலைச் சேர்த்துள்ளதாக பகிர்ந்துகொண்டார் ஷபிர். ராபிள்ஸ் முன்னாள் மாணவர்களின் சீன இசைக்குழு, சிங்கப்பூர் சிம்பொனி இசைக்குழு, சிங்கப்பூர் விண்ட் சிம்பொனி ஆகியவை இப்பாடலை படைத்துள்ளதாகவும் கூறினார். 'சிங்கை நாடு' பாடலைப் பாடிய ஒவ்வொரு முறையும் புத்துணர்ச்சியளிக்கும் ஓர் அனுபவமாக இருந்ததெனக்
கூறிய அவர், புத்தகமாக தொகுத்து வெளியிடப்படவுள்ள
தேசிய தினப் பாடல்களில் ஒன்றாக இந்தப் பாடலும்
இடம்பெறுவதாக மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.