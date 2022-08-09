சாதனை படைத்த ஓட்டப்போட்டி
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவு நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டியில் 43,320 பேர் பதிவு செய்து பங்கேற்றனர். இதில் 10,985 பேர் பெண்கள் ஆவர். இதை யடுத்து ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய நினைவு மாரத்தான் என ஆசிய சாதனைப் புத்தகத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது.
மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் 'சீல்'
ஈரோடு: சிறுமியிடம் கருமுட்டை பெற்ற விவகாரம் தொடர்பாக ஈரோடு மருத்துவமனைக்கு அண்மைய நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மீண்டும் 'சீல்' வைக்கப்பட்டது. முன்னதாக நான்கு மருத்துவமனைகளுக்கு தமிழக அரசு 'சீல்' வைத்தது. அதை எதிர்த்து சுதா மருத்துவமனை நிர்வாகம் நீதிமன்றத்தை அணுகியதை அடுத்து 'சீல்' அகற்றப்பட்டிருந்தது.