உலக சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவராக ஆனந்த் தேர்வு
சென்னை: அனைத்துலக சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவராக விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரி வித்துள்ளார். "நேர்மையும் பரந்த அனுபவமும் கொண்ட விஸ்வநாதன் ஆனந்த், உலக சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவராக இருப்பதால் அந்த விளையாட்டின் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும்," என்று முதல்வர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
கொள்ளிடம் வடரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது
மயிலாடுதுறை: மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட உபரி நீரால் கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நிலையில், ஆற்றின் கரையோரம் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த வடரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலை வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. மேலும் கோவிலுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு உள்ளே செல்ல முடியவில்லை. இதற்கிடையே கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டைவிட டெங்கி காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைவு
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டைவிட, டெங்கி காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு 6,039 பேர் டெங்கி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டில் ஜூன் மாதம் வரை 3,172 பேர் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த ஆண்டைவிட, பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் வகையில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறி உள்ளார். தமிழகத்தில் 96 விழுக்காட்டினர் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியும் 88.6 விழுக்காட்டினர் இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசியும் போட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். மாநிலம் முழுவதும் ஒன்பது மில்லியன் பேர் இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்றும் அவர்கள் அனைவரும் விரைவில் ஊசி போட்டுக்கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.