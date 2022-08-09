ஹாக்கி: ஆஸ்திரேலியாவிடம் படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா
பர்மிங்ஹம்: காமன்வெல்த் ஹாக்கி போட்டியில் ஆண்களுக்கான இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் 7-0 எனும் கோல் கணக்கில் இந்தியா படுதோல்வி அடைந்தது. கோல் மழை பொழிந்த ஆஸ்திரேலியா அடுக்கடுக்காகப் பல கோல்களைப் போட, இந்திய அணி சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாடியது.
இந்திய அணியின் கோல்காப்பாளர் ஸ்ரீஜேஷ் மட்டும் விழிப்புடன் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவின் பல தாக்குதல்களை முறியடிக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்தியாவின் நிலை இன்னும் மோசமாக இருந்திருக்கும். தங்கம் வெல்லாதது ஒருபுறம் இருக்க, இந்திய அணி தோல்வி அடைந்த முறை அதன் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தைத் தந்துள்ளது.
தங்கம் வென்ற பி.வி. சிந்து
பர்மிங்ஹம்: காமன்வெல்த் பூப்பந்துப் போட்டியில் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தங்கம் வென்றுள்ளார்.
இறுதி ஆட்டத்தில் அவர் கனடாவின் மிஷல் லீயை 21-15, 21-13 எனும் நேர்சேட்களில் வீழ்த்தினார்.
பூப்பந்து: மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சிங்கப்பூருக்கு அரியதொரு பதக்கம்
பர்மிங்ஹம்: காமன்வெல்த் பூப்பந்துப் போட்டியில் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் சிங்கப்பூர் வீராங்கனை இயோ ஜியா மின் (படம்)வெண்கலம் வென்றுள்ளார்.
2002ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இப்பிரிவில் சிங்கப்பூர் பதக்கம் வென்றிருப்பது இதுவே முதல்முறை.
ஸ்காட்லாந்தின் கிர்ஸ்டி கில்மோரை இயோ 21-14, 22-20 எனும் நேர்செட்களில் வீழ்த்தினார்.