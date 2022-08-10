நேதாஜியின் கொள்ளுப்பேத்தி கைது
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், வாரணாசியில் உள்ள கியான்வாபி பள்ளிவாசல் வழியாகச் சென்று சிங்கரக்கவுரி அம்மனை தரிசிக்கும் நிகழ்ச்சிக்குச் செல்ல முயன்ற சுபாஷ் சந்திரபோஸின் கொள்ளுப்பேத்தி ராஜ்ஸ்ரீ கைதானார். இக்குறிப்பிட்ட பள்ளிவாசல் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தடையை மீற முயன்றதால் நேதாஜியின் கொள்ளுப்பேத்தி ராஜ்ஸ்ரீ தடுத்து வைக்கப்பட்டார்.
அனைத்து மின்னணு கருவிகளுக்கும் பொதுவான மின்னூட்டும் கருவி
புதுடெல்லி: மின்னணு கழிவுகள் அதிகரித்து வருவதையடுத்து, அனைத்து வகை மின்னணு சாதனங்களுக்கும் பயன்படுத் தும் வகையில் பொதுவான மின்னூட்டும் கருவியை அறி முகப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு வரும் 17ஆம் தேதி ஆலோசனை நடத்த உள்ளது. அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களுடனும் நடத்தப்பட உள்ள ஆலோசனைக் கூட்டத் துக்கு மத்திய நுகர்வோர் அமைச்சு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
மகாராஷ்டிரா: 18 புதிய அமைச்சர்கள்
மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமை யிலான அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்பட்டதை அடுத்து, 18 பேர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர். இவர்களில் ஒன்பது பேர் பாஜகவைச் சேர்ந்தவர்கள். மற்றவர்கள் சிவசேனாவைச் சேர்ந்தவர்கள். கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல்வராகப் பதவியேற்றார் ஏக்நாத் ஷிண்டே. ஐந்து வாரங்களுக்குப் பிறகு அவரது அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.