வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடி
சென்னை: இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு 'அனைத்து வீடுகளிலும் தேசிய கொடி' ஏற்றுவது தொடர்பாக மாணவர்களிடம் அறிவுறுத்துமாறு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், வரும் 13 முதல் 15ஆம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் அனைத்து வீடுகளிலும் தேசிய கொடியேற்றும்படி பிரதமா் மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இதுகுறித்து அனைத்து மாணவர்களிடம் தெரிவித்து, வீடுகளில் தேசிய கொடியை ஏற்றுமாறு அறிவுறுத்தும்படி கூறப்பட்டுள்ளது.
கிராம மக்கள் தாக்கியதில் திருடன் உயிரிழப்பு
கும்மிடிப்பூண்டி: திருவள்ளூர் மாவட்டம், கவரைப்பேட்டை அருகே, கெட்ணமல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வடுவம்மாள், 80. இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டிற்கு வெளியே தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, ஒரு கும்பல் இவரது வீட்டின் கதவை உடைக்க முயன்றது. சத்தம் கேட்டு எழுந்த வடுவம்மாள் கூச்சலிட்டார். அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடிவந்தனர். அவர்களது பிடியில் ஒருவர் சிக்கினார். அவரை நையப்புடைத்ததில், அவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். அவர், வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் எனக் கூறப்படுகிறது. விசாரணை தொடர்கிறது.
எட்டுச் சிலைகள் பறிமுதல்
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே, சுவாமிமலையில் சிற்பி மாசிலாமணி என்பவரின் வீட்டில் இருந்து 9.5 அடி உயரமுள்ள சிவகாமி சிலை உட்பட எட்டு ஐம்பொன் சிலைகளை சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர். இதையறிந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட சிற்பிகள், மாசிலாமணி வீட்டின் முன் திரண்டு, "சிலைகள் இங்கு செய்யப்பட்டவை; அவற்றை எடுத்துச் செல்லக்கூடாது," எனக் கூறி தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். சிற்பி உரிய ஆவணங்களைக் கொடுக்காவிடில் அவரை கைது செய்ய உள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர். இந்நிலையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிலைகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானவை என்று சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
'நமது சென்னை, நமது சதுரங்கம்'
சென்னை: சதுரங்கப்போட்டி நிறைவு விழாவில் அனைத்துலக சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் பேசினார். தமிழக அரசும் இந்திய சதுரங்கக் கூட்டமைப்பும் மூன்று மாத உழைப்பில் சதுரங்கப் போட்டியை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டியவர், "பேருந்து முதல் பால் பாக்கெட் வரை அனைத்திலும் இந்த விளையாட்டைத்தான் மொத்த சென்ைனயும் சுவாசித்தது. இந்த சதுரங்க விளையாட்டு மிக அருமையான விளையாட்டு. இது நம்ம சென்னை, நம்ம சதுரங்கம்," என்று கூறினார்.