சாலையில் உள்ள குழிகள், பள்ளங்களை ஒரு வாரத்தில் மூட நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருவனந்தபுரம்: நாட்டிலேயே கேரளாவில்தான் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் நிலை மிக மோசமாக உள்ளது என்றும் இதனால் அங்கு விபத்துக்கள் அதிகரித்து வருகின்றன என்றும் கேரள உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் விபத்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் அம்மாநிலத்தின் நெடுஞ்சாலை களில் அனைத்து குழிகள், பள்ளங்களை மூட வேண்டும் என ஒரு வழக்கு விசாரணையின்போது நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
பேருந்து-ஆட்டோ மோதி விபத்து
கோல்கத்தா: மேற்குவங்க மாநிலத்தில் அரசுப் பேருந்தும் ஆட்டோவும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் எட்டுப் பெண்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் பலியாகிவிட்டனர். செவ்வாய்க்கிழமை பிர்பும் மாவட்டத்தில் இத்துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இரு வாகனங்களும் பயங்கர வேகத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டதாக விபத்தை நேரில் கண்டவர்கள் கூறினர்.
பிரதமரின் சொத்து மதிப்பு அதிகரிப்பு
புதுடெல்லி: கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் பிரதமர் மோடியின் சொத்து மதிப்பு ரூ.26.13 லட்சம் அதிகரித்துள்ளதாக பிரதமர் அலுவலக இணையத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரதமரிடம் அசையாச் சொத்துகள் எதுவும் இல்லை என்றும் ரொக்கப் பணமாக ரூ.35,250 உள்ளது என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. அவர் அஞ்சல் அலுவலகத்தில் வைத்துள்ள தேசிய சேமிப்புப் பத்திரங்களின் மதிப்பு ரூ.9,05,105 என்றும் அவர் வைத்திருக்கும் ஆயுள் காப்பீடு களின் மதிப்பு ரூ.1,89,305 என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1,100 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள்
புதுடெல்லி: நடப்பாண்டில் டெல்லியில் நாள்தோறும் ஆறு பாலியல் வன்கொடுமைச் சம்பவங்கள் பதிவாகி வருவதாக அம்மாநில காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. நடப்பாண்டில் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் 1,100 பாலியல் வன்கொடுமைச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக காவல்துறை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இலங்கை நோக்கிச் செல்லும் சீனக் கப்பல்
புதுடெல்லி: சீன ராணுவத்துக்குச் சொந்தமான கப்பலை இலங்கையின் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்க இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. அது ஆய்வுக் கப்பல் என்று சீனா கூறியுள்ள போதிலும், அதன் மூலம் ஏவுகணைச் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க முடியும் என இந்தியா கருதுகிறது. சீனக் கப்பலுக்கு இலங்கையும் அனுமதி மறுத்துள்ள நிலையில், அக்கப்பல் இலங்கையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.