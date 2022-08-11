கழிவுநீர் மாதிரிகளில் போலியோ கிருமி: லண்டனில் தடுப்பூசி இயக்கம்
லண்டன்: லண்டனில் போலியோ பரவுவதாகவும்
10 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு போலியோ தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரிட்டிஷ் சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. இவ்வாண்டு லண்டனில் எடுக்கப்பட்ட 19 கழிவுநீர் மாதிரிகளில் இருந்து 116 போலியே கிருமிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் அது சொன்னது.
கழிவுநீர் மாதிரிகளில் போலியோ கிருமி இருப்பதாக சென்ற ஜூன் மாதம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை யாருக்கும் போலியோ கிருமி உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தடுப்பூசி இயக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சு சொன்னது.
ரஷ்ய ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் வாங்குவதை ரத்து செய்தது பிலிப்பீன்ஸ்
மணிலா: ரஷ்யாவிடம் இருந்து 16 ராணுவ ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை பிலிப்பீன்ஸ் ரத்து செய்துள்ளது. மிக்-17 ஹெலிகாப்டர்களை பிலிப்பீன்ஸ் நாணய மதிப்பில் 12.7 பில்லியன் பெசோவிற்கு வாங்குவதற்கு சென்ற நவம்பர் மாதம் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ரஷ்யா மீதான அமெரிக்காவின் தடையைத் தொடர்ந்து, அத்திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கு முன்னாள் அதிபர் டுட்டர்டே முடிவு செய்திருந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இந்நிலையில், அதனை தற்போதைய அரசாங்கம் அதிகாரபூர்வமாக செயல்படுத்தியுள்ளதாக பிலிப்பீன்ஸ் தற்காப்பு அமைச்சு சொன்னது. ஆனால், அமைச்சின் அறிக்கையில் அமெரிக்காவின் தடை காரணமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக குறிப்பிடப்படவில்லை.
மழைநீரைக் குடிநீராக பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பற்றது: ஆய்வு
ஸ்டாக்ஹோம்: மழைநீரில் உள்ள நச்சு ரசாயனங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளதால், உலகின் எந்த இடத்திலும் அதனைக் குடிநீராகப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பற்றது என்று ஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் குழு மேற்கொண்ட ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.
2010ஆம் ஆண்டு முதல், அக்குழு இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறது. அண்டார்டிகா அல்லது திபெத்திய பீடபூமி பகுதிகளில்கூட மழைநீர், குடிநீராக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு ஏற்றதாக இல்லை என்கிறார்கள் அவர்கள்.
அமெரிக்காவின் குடிநீருக்கான வழிகாட்டிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைவிட இவ்விரண்டு இடங்களிலும் நச்சு ரசாயனங்களின் அளவு 14 மடங்கு அதிகம் உள்ளதாக அந்த ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
அத்தகைய நச்சு ரசாயனங்கள் உடலில் அதிகமாக இருந்தால், அது கருவுறுதல், உடல் பருமன், சில வகையான புற்றுநோய்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு காரணமாகக்கூடும் என்றும் சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.