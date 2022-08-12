தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
விழுந்த மேற்கூரை தொடர்பாக விசாரணை நடத்த உத்தரவு

நெக்ஸ் கடைத்­தொ­கு­தி மேற்­

கூ­ரை­யின் நிலையை உறுதி செய்ய அதன் உரி­மை­யா­ளர்­கள் அதை மேற்­பார்­வை­யிட வேண்­டும் எனக் கட்­டட, கட்­டு­மான ஆணை­யம் உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது.

கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழ­மை­யன்று அந்­தக் கடை­த்தொ­கு­தி­யின் கீழ்த்­

த­ளத்­தில் மேற்­கூ­ரை­யின் சில

பகு­தி­கள் விழுந்­ததை அடுத்து, ஆணை­யம் இந்த நட­வ­டிக்­கையை எடுத்­துள்­ளது.

சம்­ப­வம் நிகழ்ந்­த­தற்­கான கார­ணத்­தைக் கண்­ட­றிய நெக்ஸ் கடைத்­தொ­குதி அதன் நிபு­ணத்­து­வப் பொறி­யா­ள­ரைக் கொண்டு விரி­வான விசா­ரணை நடத்த வேண்­டும் என்று ஆணை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

விழுந்த மேற்­கூ­ரைக்­குப் பதி­லா­கப் புதிய மேற்­கூரை பொருத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. பாதிக்­கப்­பட்ட மேற்­கூரை தொடர்­பாக விசா­ரணை நடத்த நிபு­ணத்­து­வப் பொறி­யா­ளர் ஒரு­வரை நெக்ஸ் கடைத்­தொ­கு­தி­யின் உரி­மை­யா­ள­ரான கோல்டு ரிட்ஜ் நிய­மித்­துள்­ளது.

பொறி­யா­ளர் முன்­வைத்­துள்ள பரிந்­து­ரை­க­ளுக்கு இணங்க, நிரந்­தரப் பழு­து­பார்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­களை கோல்டு ரிட்ஜ் நிறு­வ­னம் மேற்­கொள்ள வேண்­டும் என்று ஆணை­யம் உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது.

தரைத்­த­ளத்­தில் உள்ள கடை­யில் இருக்­கும் கழி­வ­றை­யில் குழாய் அடைத்­துக்­கொண்­ட­தால் மேற்­

கூ­ரைப் பலகை ஈர­மாகி உடைந்­த­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

சம்­ப­வத்­தில் யாரும் காய­ம­டை­ய­வில்லை.

நீர் கசிவு கார­ண­மாக கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழ­மை­யன்று நெக்ஸ் கடைத்­தொ­கு­தி­யின் கீழ்த்­த­ளங்­களில் உள்ள பல கடை­கள் மூடப்­பட்­டி­ருந்­தன.

கடந்த திங்­கட்­கி­ழ­மை­யன்று அவை வழக்­க­நி­லைக்­குத் திரும்­பின.