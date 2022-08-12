நெக்ஸ் கடைத்தொகுதி மேற்
கூரையின் நிலையை உறுதி செய்ய அதன் உரிமையாளர்கள் அதை மேற்பார்வையிட வேண்டும் எனக் கட்டட, கட்டுமான ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று அந்தக் கடைத்தொகுதியின் கீழ்த்
தளத்தில் மேற்கூரையின் சில
பகுதிகள் விழுந்ததை அடுத்து, ஆணையம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
சம்பவம் நிகழ்ந்ததற்கான காரணத்தைக் கண்டறிய நெக்ஸ் கடைத்தொகுதி அதன் நிபுணத்துவப் பொறியாளரைக் கொண்டு விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
விழுந்த மேற்கூரைக்குப் பதிலாகப் புதிய மேற்கூரை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மேற்கூரை தொடர்பாக விசாரணை நடத்த நிபுணத்துவப் பொறியாளர் ஒருவரை நெக்ஸ் கடைத்தொகுதியின் உரிமையாளரான கோல்டு ரிட்ஜ் நியமித்துள்ளது.
பொறியாளர் முன்வைத்துள்ள பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க, நிரந்தரப் பழுதுபார்ப்பு நடவடிக்கைகளை கோல்டு ரிட்ஜ் நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தரைத்தளத்தில் உள்ள கடையில் இருக்கும் கழிவறையில் குழாய் அடைத்துக்கொண்டதால் மேற்
கூரைப் பலகை ஈரமாகி உடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
சம்பவத்தில் யாரும் காயமடையவில்லை.
நீர் கசிவு காரணமாக கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று நெக்ஸ் கடைத்தொகுதியின் கீழ்த்தளங்களில் உள்ள பல கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன.
கடந்த திங்கட்கிழமையன்று அவை வழக்கநிலைக்குத் திரும்பின.