கேரளாவில் 30 அணைகள் திறப்பு
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பருவ மழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அங்குள்ள பெரும்பாலான அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இதையடுத்து, நீர்மட்டம் உயர்ந்ததால் 30 அணைகளில் இருந்து தண்ணீரைத் திறந்துவிட அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த மே 29ஆம் தேதி தொடங்கிய தென்மேற்குப் பருவ மழை, கடந்த பத்து நாள்களுக்கு முன்பு தீவிரமடைந்தது. இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள 14 அணைகளில் எட்டு அணைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
கரடி தாக்கியதில் விவசாயி பலி
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தில் கரடி தாக்கியதில் விவசாயி ஒருவர் உயிரிழந்தார். தேவனஹள்ளி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 52 வயதான ஓம்கார் ஜெயின் என்பவர் நேற்று முன்தினம் மதியம் தனது விவசாய நிலத்துக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி சுற்றித்திரிந்த கரடி ஒன்று அவரைத் தாக்கியது. ஓம்காரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, விவசாய நிலங்களில் வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் ஓடி வந்து அவரை மீட்டனர். மருத்துவ மனைக்குச் செல்லும் வகையில் ஓம்கார் உயிரிழந்தார்.
இந்திய துணை அதிபராக
ஜெகதீப் தன்கர் பதவி ஏற்பு
பெங்களூரு: நாட்டின் துணை அதிபராக ஜெகதீப் தன்கர் நேற்று பதவி ஏற்றார். அவருக்கு அதிபர் திரௌபதி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். பதவி ஏற்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்த ஜெகதீப் தன்கர், முன்னணி வழக்கறிஞராக பெயர் பெற்றவர். மத்திய இணை அமைச்சராகப் பணியாற்றிய அனுபவமும் உண்டு. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்காள ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட அவர், இம்முறை பாஜக கூட்டணி சார்பாக துணை அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்டார்.