முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம்
புதுடெல்லி: தினந்தோறும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதை தடுக்க டெல்லி அரசு, மக்களின் நலனைக் கருதி பொது இடங்களில் முகக் கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. இதை மீறினால் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று டெல்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்கீழ் உள்ள அபராதம், தனியார் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் ஒன்றாக பயணிக்கும் நபர்களுக்குப் பொருந் தாது. பொது இடங்களில் மக்கள் மிகவும் அஜாக்கிரதையாக, முகக்கவசம் அணியாமல் நடமாடுவதை கவனித்த டெல்லி பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம், இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
சாமி படம் முன்பு சத்தியம் செய்ய மறுத்த மனைவி குத்திக் கொலை
அமராவதி: தாம் எந்தக் குற்றமும் புரியவில்லை என்பதை நிரூபிக்க கோவில் குளத்தில் மூழ்கி, பின்னர் சாமி சிலை முன் சத்தியம் செய்ய வேண்டும் என கணவர் வற்புறுத்த, அவ்வாறு செய்ய மறுத்த மனைவி வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார். இச்சம்பவம் ஆந்திராவில் நிகழ்ந்துள்ளது. சித்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சோகையா, லீலா தம்பதியர்க்கு ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட இரு குழந்தைகள் உள்ளன. இந்நிலையில் மனைவியின் நடத்தையில் சோகையாவுக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சத்தியம் செய்ய வற்புறுத்தி உள்ளார். ஆனால் லீலா மறுத்துவிட்டதால், வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டு இருந்த மனைவியை வெட்டிக் கொன்றார் சோகையா.
விவசாய நிலத்தில் கிடைக்கும்
வைரக் கற்கள்: குவியும் கிராம மக்கள்
அமராவதி: ஆந்திர மாநிலம், கர்னூல் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில், தக்காளி தோட்டத்தில் வைரக் கற்கள் கிடைப்பதாக தகவல் பரவியதை அடுத்து பொதுமக்கள் அங்கு குவிந்தனர். ஜனகிரி கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் தங்களுக்கு வைரக் கற்கள் கிடைத்ததாக விவசாயி ஒருவரும் கூலிப் பெண் தொழிலாளி ஒருவரும் கூறினர். அதை விற்க முயன்றபோதுதான் அது தூய வைரக்கல் என்பதும் அதன் மதிப்பு முப்பத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என்பதும் தெரியவந்ததாக அந்த விவசாயி தெரிவித்துள்ளார். இதேபோல் வைரக்கல்லை விற்ற அந்தப் பெண்ணுக்கு ரூ.6 லட்சம் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இலவசங்கள்: தலைமை நீதிபதி கருத்து
புதுடெல்லி: இலவசங்களும் சமூக நலத்திட்டங்களும் வெவ்வேறானவை என்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா தெரிவித்துள்ளார். இலவசங்களுக்கான நிதியை கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தலாம் என்று கருத்து தெரிவித்த அவர், இந்தியா போன்ற நாட்டில் இலவசங்களைக் கொடுக்காதீர்கள் என்று உத்தரவிட முடியாது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.