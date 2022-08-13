$1.25மி. பறிமுதல் செய்ய உத்தரவு
சட்டவிரோதமாக நான்கு இலக்க, டோட்டோ சூதாட்டத்தை நடத்தியதற்காக 2020ஆம் ஆண்டில் ஓவ் சூன் போக், 45, என்ற ஆடவருக்கு நான்கு ஆண்டு மற்றும் 12 மாதம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அவர் $500,000 அபராதம் கட்ட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது.
அந்த நபருக்குச் சொந்தமான சுமார் $1.25 மில்லியன் பணத்தைப் பறிமுதல் செய்யும்படி இப்போது நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்து இருக்கிறது. ஓவ்வுக்கு எதிரான அந்த உத்தரவை ஜூலை 27ஆம் தேதி உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்ததாக காவல்துறை நேற்று தெரிவித்தது.
அவர் குற்றச் செயல்கள் மூலம் பணத்தைப் பெற்று இருக்கிறார் என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த ஆடவரின் நிதி விவகாரங்கள் தொடர்பில் நடத்தப்பட்ட மேல் விசாரணைகளின் மூலம் இவை தெரியவந்தன.
உளவுத்துறை அதிகாரிகள், திட்டமிட்டுச் செயல்படும் ஒரு கும்பலுக்கு எதிராக 2016ல் நடவடிக்கை எடுத்தனர். அந்தக் கும்பல் சட்டவிரோதமாக 11 இணையத் தளங்களை நடத்தி வந்தது. அதிகாரிகள் எடுத்த நடவடிக்கையில் 48 பேருடன் ஓவும் கைதானார்.
ஏமாற்றியதாக 18 வயது இளைஞன் மீது குற்றச்சாட்டு
'மார்கீ சிங்கப்பூர்' இரவுநேர கேளிக்கை விடுதிக்குச் செல்வதற்கான நுழைவுச்சீட்டு என்று கூறி போலியான சீட்டுகளைக் கொடுத்து ஒருவரிடம் இருந்து $1,020 தொகையைப் பெற்றுக்கொண்டதாக பதின்ம வயது இளைஞன் மீது நேற்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
ஆல்டன் கிறிஸ்டஃபர் டான் சூன் சியாங், 18, என்ற அந்த இளைஞன், தன்னிடம் அந்த இரவுநேர கேளிக்கை விடுதிக்குச் செல்வதற்கான உண்மையான நுழைவுச் சீட்டுகள் இருப்பதாக ஒரு மாதிடம் சொல்லி அவரிடம் இருந்து முன்பணமாக $1,020 தொகையை ஜூலை 29ஆம் தேதி வாங்கிக்கொண்டு அந்த அப்பாவி மாதை ஏமாற்றி விட்டதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் கூறுகின்றன.
மொத்தம் சுமார் $8,500 சம்பந்தப்பட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட இணைய வர்த்தக மோசடிகளில் டானுக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. அவருக்கு $15,000 பிணை அனுமதிக்கப்பட்டது. புலன்விசாரணை தொடர்கிறது. அவர் அடுத்த மாதம் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முன்னிலையாவார்.
மேல்முறையீடு தள்ளுபடி
உட்குரோவ் உயர்நிலைப் பள்ளியின் ஆங்கிலத் துறையின் முன்னாள் தலைவரான மஸ்லிண்டா ஸைனல் செய்த மேல்முறையீடு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்குச் சொந்தமான $40,000 பணத்தைக் கையாண்டதற்காக அவர் சிறைத்தண்டனையை அனுபவிப்பார். குற்றவாளி என்று தனக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து மஸ்லிண்டா, 47, மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். ஆனால் அதை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது.
அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒன்றரை ஆண்டு சிறைத்தண்டனையை உயர் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியது.
அரசாங்க ஊழியர் என்ற முறையில் நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டதாகக் கூறும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் மஸ்லிண்டா, சென்ற ஆண்டு குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. அந்த வழக்கு விசாரணையில் அந்தப் பள்ளியின் ஆங்கிலத் துறையைச் சேர்ந்த 20 ஆசிரியர்களும் சாட்சியம் அளித்தனர்.
மஸ்லிண்டா 2016 ஜனவரிக்கும் 2017 ஏப்ரலுக்கும் இடையில் அந்தப் பணத்தை வசூல் செய்து இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது.
மனைவியை கொன்ற ஆடவருக்கு பிரிட்டனில் ஆயுள் தண்டனை
விடுமுறையில் சென்றிருந்தபோது தன் மனைவியை ஒரு தலையணையால் அமுக்கி மூச்சு திணறவைத்து கொன்றுவிட்டதாக குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட 51 வயது சிங்கப்பூரருக்கு இங்கிலாந்தில் ஆயுள்தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஃபோங் சூங் ஹெர்ட் என்ற அந்த ஆடவர், பிரிட்டனில் உள்ள சிறையில் பன்னிரண்டரை ஆண்டுகாலம் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்கவேண்டும். அதற்குப் பிறகு பரோலில் விடுவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்று இந்த வழக்கை விசாரித்து தீர்ப்பளித்த நீதிபதி தெரிவித்தார்.
திருவாட்டி பெக் யிங் லிங் என்ற தனது 51 வயது மனைவியை சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் 6ஆம் தேதி பிரிட்டனில் நியூகாசல் நகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் ஃபோங் கொன்றுவிட்டார்.