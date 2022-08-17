வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதியில் இருந்து ஆசிரியர்களுக்கு 5% முதல் 10% வரை சம்பள உயர்வு வழங்கப்படவுள்ளது.
இதனால் கல்வி அமைச்சின்கீழ் பணிபுரியும் 35,000க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும் ஏறத்தாழ 1,600 சார்புநிலைக் கல்வியாளர்களும் 800 பாலர் பள்ளி ஆசிரியர்களும் பயன்பெறுவர்.
"ஒட்டுமொத்த சம்பளமானது போட்டித்தன்மையுடன் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் இந்நடவடிக்கை இடம்பெறுகிறது. இதனால், நல்ல கல்வியாளர்களை ஈர்ப்பதையும் தக்கவைப்பதையும் கல்வி அமைச்சு தொடர முடியும்," என்று கல்வி அமைச்சு ஓர் அறிக்கை வழியாக நேற்று தெரிவித்தது.
கடைசியாக 2015ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர்களின் சம்பளம் மறுஆய்வு செய்யப்பட்டது.
ஆசிரியர்கள் தற்போது தொடக்கச் சம்பளமாக $2,810 முதல் $3,650 வரை பெறுகின்றனர்.
அடுத்த ஆண்டிலிருந்து பொதுக் கல்வி அதிகாரி 5ஏ (GEO 5A) எனும் புதிய தரநிலை உருவாக்கப்படவுள்ளது.
இதனால் பாடத் தலைவர் அல்லது மூத்த ஆசிரியர் போன்ற முக்கியப் பதவிகளில் இல்லாதபோதும் செயலில் சிறந்து விளங்கும் ஆசிரியர்கள், உயர்ந்த சம்பள வரம்பைக் கொண்ட இத்தரநிலையை எட்டலாம்.
வழக்கமாக, இப்போது அத்தகைய பதவிகளை வகிக்காத ஆசிரியர்கள், 'ஜிஇஓ 5' தரநிலைவரை வகுப்பு ஆசிரியர்களாகத் தொடர முடியும். முக்கியப் பதவிகளில் இருப்போர் மூத்த கல்வி அதிகாரியாகப் (SEO) பணிஉயர்வு பெறலாம்.
வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் இருந்து, பணிஉயர்வுக்கான தகுதிவிதிகளைப் பூர்த்திசெய்யும் வகுப்பாசிரியர்கள், புதிய தரநிலையை எட்ட முடியும். அத்தரநிலை 'ஜிஇஓ 5'க்கும் 'எஸ்இஓ'க்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்.
அத்துடன், அடுத்த ஆண்டில் இருந்து ஆசிரியர்களுக்கு 30 ஆண்டு தக்கவைப்புத் திட்டமும் மேம்படுத்தப்படவுள்ளது. 'கனெக்ட் பிளான்' என்று அழைக்கப்படும் இத்திட்டமானது, குறிப்பிட்ட ஆண்டுகாலம் சேவையில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்குவிப்புத் தொகை வழங்கி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின்கீழ், ஆசிரியர்களின் சேவைக் காலத்தைப் பொறுத்து, அவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் $3,200 முதல் $8,320 வரையிலான தொகை ஒதுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சேர்க்கப்படும் தொகையில் ஒரு பகுதி, ஆசிரியர்களின் பணிக்காலத்தில் ஒவ்வொரு மூன்று அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தங்களது பணியின் தொடக்கக் காலத்தில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு மேம்பட்ட ஆதரவு வழங்கும் வகையில், வருடாந்திர ஒதுக்கீட்டளவையும் வழங்குதொகை விகிதத்தையும் கல்வி அமைச்சு 20% உயர்த்தும்.
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மைக் திருமன், சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத் தலைவர் தனபால் குமார், சிங்கப்பூர் சீன ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் கிறிஸ்டஃபர் டாங், சிங்கப்பூர் மலாய் ஆசிரியர் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் அப்துல் மாலெக் அகமது ஆகியோர் கல்வி அமைச்சின் இந்த அறிவிப்புகளை வரவேற்றுள்ளனர்.
ஆசிரியர்களின் பங்களிப்புகள் மதிக்கப்படுகின்றன என்பதை உணர்த்த இந்தச் சம்பள உயர்வு உதவும் என்றார் திரு திருமன் குறிப்பிட்டார்.
அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான சம்பள உயர்வுக்கு இணங்க ஆசிரியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு இடம்பெறுகிறது என்றும் அவர் சொன்னார்.
இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 23,000 அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 5% முதல் 14% வரை சம்பள உயர்வு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகக் கடந்த ஜூன் மாதம் பொதுச் சேவைப் பிரிவு தெரிவித்திருந்தது.