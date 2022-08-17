தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

ஆசிரியர்களுக்கு 10% வரை சம்பள உயர்வு

2 mins read

வரும் அக்­டோ­பர் 1ஆம் தேதி­யி­ல் இ­ருந்து ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு 5% முதல் 10% வரை சம்­பள உயர்வு வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது.

இத­னால் கல்வி அமைச்­சின்­கீழ் பணி­பு­ரி­யும் 35,000க்கும் மேற்­பட்ட ஆசி­ரி­யர்­களும் ஏறத்­தாழ 1,600 சார்­பு­நி­லைக் கல்­வி­யா­ளர்­களும் 800 பாலர் பள்ளி ஆசி­ரி­யர்­களும் பயன்­பெ­று­வர்.

"ஒட்­டு­மொத்த சம்­ப­ள­மா­னது போட்­டித்­தன்­மை­யு­டன் இருப்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்­தும் நோக்­கில் இந்­ந­ட­வ­டிக்கை இடம்­பெ­று­கிறது. இத­னால், நல்ல கல்­வி­யா­ளர்­களை ஈர்ப்­ப­தை­யும் தக்­க­வைப்­ப­தை­யும் கல்வி அமைச்சு தொடர முடி­யும்," என்று கல்வி அமைச்சு ஓர் அறிக்கை வழி­யாக நேற்று தெரி­வித்­தது.

கடை­சி­யாக 2015ஆம் ஆண்­டில் ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் சம்­ப­ளம் மறு­ஆய்வு செய்­யப்­பட்­டது.

ஆசி­ரி­யர்­கள் தற்­போது தொடக்­கச் சம்­ப­ள­மாக $2,810 முதல் $3,650 வரை பெறு­கின்­ற­னர்.

அடுத்த ஆண்­டி­லி­ருந்து பொதுக் கல்வி அதி­காரி 5ஏ (GEO 5A) எனும் புதிய தர­நி­லை­ உரு­வாக்­க­ப்படவுள்­ளது.

இத­னால் பாடத்­ தலை­வர் அல்­லது மூத்த ஆசி­ரி­யர் போன்ற முக்­கி­யப் பத­வி­களில் இல்­லா­த­போ­தும் செய­லில் சிறந்து விளங்­கும் ஆசிரியர்கள், உயர்ந்த சம்­பள வரம்­பைக் கொண்ட இத்தர­நி­லையை எட்டலாம்.

வழக்­க­மாக, இப்­போது அத்­த­கைய பத­வி­களை வகிக்­காத ஆசி­ரி­யர்­கள், 'ஜிஇஓ 5' தர­நி­லை­வரை வகுப்பு ஆசி­ரி­யர்­க­ளாகத் தொடர முடியும். முக்­கி­யப் பத­வி­களில் இருப்­போர் மூத்த கல்வி அதி­காரியாகப் (SEO) பணி­உ­யர்வு பெற­லாம்.

வரும் 2023ஆம் ஆண்­டி­ல் இருந்து, பணி­உ­யர்­வுக்­கான தகுதி­வி­தி­க­ளைப் பூர்த்­தி­செய்­யும் வகுப்­பா­சி­ரி­யர்­கள், புதிய தர­நி­லையை எட்ட முடி­யும். அத்­த­ர­நிலை 'ஜிஇஓ 5'க்கும் 'எஸ்­இஓ'க்கும் இடைப்­பட்­ட­தாக இருக்­கும்.

அத்­து­டன், அடுத்த ஆண்­டி­ல் இ­ருந்து ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு 30 ஆண்டு தக்­க­வைப்­புத் திட்­ட­மும் மேம்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது. 'கனெக்ட் பிளான்' என்று அழைக்­கப்­படும் இத்­திட்­ட­மா­னது, குறிப்­பிட்ட ஆண்டு­கா­லம் சேவை­யில் இருக்­கும் ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு ஊக்­கு­விப்­புத் தொகை வழங்கி வரு­கிறது.

இத்­திட்­டத்­தின்­கீழ், ஆசி­ரி­யர்­களின் சேவைக் காலத்­தைப் பொறுத்து, அவர்­க­ளுக்கு ஆண்டு­தோ­றும் $3,200 முதல் $8,320 வரை­யி­லான தொகை ஒதுக்­கப்­ப­டு­கிறது. இவ்­வாறு சேர்க்­கப்­படும் தொகை­யில் ஒரு பகுதி, ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பணிக்­கா­லத்­தில் ஒவ்­வொரு மூன்று அல்­லது ஐந்­து ஆண்­டு­க­ளுக்கு ஒரு­முறை அவர்­களுக்கு வழங்­கப்­படுகிறது.

இந்­நி­லை­யில், தங்­க­ளது பணி­யின் தொடக்­கக் காலத்­தில் இருக்­கும் ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு மேம்­பட்ட ஆத­ரவு வழங்­கும் வகை­யில், வருடாந்­திர ஒதுக்­கீட்­ட­ள­வை­யும் வழங்கு­தொகை விகி­தத்­தை­யும் கல்வி அமைச்சு 20% உயர்த்­தும்.

சிங்­கப்­பூர் ஆசி­ரி­யர் சங்­கத்­தின் பொதுச் செய­லா­ளர் மைக் திரு­மன், சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத் தலைவர் தனபால் குமார், சிங்கப்பூர் சீன ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் கிறிஸ்டஃபர் டாங், சிங்கப்பூர் மலாய் ஆசிரியர் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் அப்துல் மாலெக் அகமது ஆகியோர் கல்வி அமைச்­சின் இந்த அறி­விப்­பு­களை வர­வேற்­றுள்­ளனர்.

ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பங்­க­ளிப்­பு­கள் மதிக்கப்படுகின்றன என்­பதை உணர்த்த இந்தச் சம்­பள உயர்வு உத­வும் என்­றார் திரு திரு­மன் குறிப்­பிட்­டார்.

அர­சாங்க அதி­கா­ரி­க­ளுக்­கான சம்­பள உயர்­வுக்கு இணங்க ஆசி­ரியர்­களுக்­கான சம்­பள உயர்வு இடம்­பெ­று­கிறது என்­றும் அவர் சொன்­னார்.

இவ்­வாண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி­யி­லி­ருந்து கிட்­டத்­தட்ட 23,000 அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கு 5% முதல் 14% வரை சம்­பள உயர்வு வழங்­கப்­படும் என எதிர்­பார்க்­கப்­படு­வ­தா­கக் கடந்த ஜூன் மாதம் பொதுச் சேவைப் பிரிவு தெரி­வித்­தி­ருந்­தது.