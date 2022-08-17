ஏழு தைவான் அதிகாரிகளுக்குத் தடை
பெய்ஜிங்: தைவானின் சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவான ஏழு தைவான் அதிகாரிகளுக்கு சீனா தடை விதித்துள்ளது. அவர்களைப் பிரிவினைவாதிகள் என்று சீனா குறிப்பிட்டது.
சீனாவின் அச்சுறுத்தலை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது என்று தைவான் வெளியுறவு அமைச்சு நேற்று சொன்னது. சுய ஆட்சி கொண்ட தைவானை, தனது ஒரு பகுதியாக சீனா கருதுவதை நிராகரிப்பதாக தைவான் சொன்னது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற நாயகர் நேன்சி பெலோசியின் தைவான் பயணத்திற்குப் பிறகு, தைவான்மீது சீனா தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. வாஷிங்டனுக்கான தைவான் தூதர், தைவானின் தேசியப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் தலைமைச் செயலாளர், வெளியுறவு அமைச்சர் உள்ளிட்டோர் அந்த ஏழு பேர் பட்டியலில் அடங்குவர். மேலும் சிலர் இந்தப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்று சீனா எச்சரித்துள்ளது.
சாலை விபத்தில் 20 பேர் மரணம்
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் நடந்த சாலை விபத்தில் குறைந்தது 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில், பேருந்தும் எண்ணெய் டேங்கரும் மோதிக்கொண்டதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. லாகூரில் இருந்து கராச்சி நோக்கிக் சென்று கொண்டிருந்த, இப்பேருந்தில் 24 பயணிகளும் பேருந்தின் பணியாளர்கள் இருவரும் இருந்தனர்.
சில சடலங்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் எரிந்துகிடந்ததாகவும் அவற்றை அடையாளம் காண்பது சிரமமானது என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர். படம்: ஏஎஃப்பி
பேலசிடம் சமநிலை கண்டது லிவர்பூல்
ஆன்ஃபீல்ட்: கிறிஸ்டல் பேலஸ் குழுவிடம் 1-1 என சமநிலை கண்டது லிவர்பூல். சென்ற பருவத்தில் சிட்டிக்குக் கடும் சவாலாக இருந்த லிவர்பூல், இந்தப் பருவத்தில் தொடர்ந்து தடுமாறிக் கொண்டே இருக்கிறது.
நேற்று முன்தினம் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும் பேலஸ் 32வது நிமிடத்தில் முதல் கோலைப் போட்டுவிட்டது.
இதற்கிடையே, லிவர்பூலின் புதிய வீரர் டார்வின் நுன்னெஸ் சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். அதன்பின் போராடிய லிவர்பூல், டியாஸின் 61வது நிமிடக் கோலால் ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தது.
வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகல்
மும்பை: காயம் காரணமாக ஸிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகியுள்ளார். இங்கிலாந்து நாட்டில் அண்மையில் நடைபெற்ற கவுன்டி கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி ஒன்றில் லங்காஷயர் அணிக்காக இவர் விளையாடி இருந்தார். அப்போது அவருக்குத் தோள்பட்டை பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது.
இவருக்கு மாற்றாக கடந்த ஐபிஎல் பருவத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடிய ஷாபாஸ் அகமது இந்திய அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.