திருடப்பட்ட சிலைகளை ரூ.12 கோடிக்கு விற்க முயன்ற நால்வர் கைது
திண்டுக்கல்: ஐந்து திருட்டு சிலைகளை 12 கோடி ரூபாய்க்கு விற்க முயற்சி செய்த நான்கு பேரை தமிழக காவல் துறையின் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். விசாரணையில், அச்சிலைகள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரையில் மலை மீது ஆதிநாதப்பெருமாள் - ரங்கநாயகி அம்மன் கோவிலில் திருடப்பட்டவை எனத் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கோவில் நிர்வாகம் புகார் அளிக்கவில்லை. எனினும், சிலைகளைத் திருடியவர்கள் அவற்றை விற்க முயன்றபோது, அது குறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர், உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவற்றை மீட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரியில் 600 ஆண்டுகால இரண்டு நடுகற்கள் கண்டெடுப்பு
கிருஷ்ணகிரி: தமிழகத்தில் பரவலாக நடைபெற்று வரும் அகழாய்வு, தொல்லியல் பணிகளின்போது பல்வேறு அரிய பொருள்கள் கிடைத்து வருகின்றன. இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஆதாலியூர் கிராமத்தில் இரண்டு நடுகற்கள் கல்வெட்டுடன் கிடைத்துள்ளன. இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கிருஷ்ணகிரி அரசு அருங்காட்சியக காப்பாட்சியர் கோவிந்தராஜ், இரு நடுகற்களும் சுமார் 600 ஆண்டுகள் பழமையானவை என்றார். "முதலாவது நடுகல்லில் காட்டப்பட்டுள்ள வீரன், மற்றொரு வீரனின் தலையைப் பிடித்து குத்துவது போலவும் அருகே வாள், கேடயத்துடன் ஒரு வீரன் நிற்பது போலவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது கல்லில் வீரன் இரண்டு நாய்களுடன் பன்றியைக் குத்தும்போது இறந்துவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது," என்றார் கோவிந்தராஜ். அப்பகுதியில் வரலாற்று ஆய்வு, ஆவணக்குழு மேலும் சில நாள்கள் ஆய்வு நடத்த முடிவு செய்துள்ளது.
சர்ச்சைப் பேச்சுக்கு பின்னர் ராமேசுவரம் கோவிலுக்குச் சென்ற நடிகர் சூரி
ராமேசுவரம்: சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுக்காக கண்டனங்களை எதிர்கொண்ட நடிகர் சூரி (படம்) ராமேசுவரம் ராமநாதசாமி கோவிலில் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், ஆயிரம் கோவில் கட்டுவதைவிட, அன்னசத்திரத்தைவிட ஒரு மாணவனுக்கு கல்வி வழங்குவது சிறந்தது என்று குறிப்பிட்டார். இதற்கு சில அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்தன. இதையடுத்து, தாம் கோவில்களுக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்டிருக்கவில்லை என்று சூரி விளக்கம் அளித்தார். மேலும், தமக்குள்ள ஆன்மீக ஈடுபாடு குறித்தும் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், தமது ஆன்மீக ஈடுபாட்டை உறுதிபடுத்தும் விதமாக, அவர் நேற்று முன்தினம் தனது குடும்பத்துடன் ராமேசுவரம் சென்று ராமநாதசாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
சீமைக்கருவேல மரங்கள் தொடர்பான வழக்குகள்: நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு
சென்னை: தமிழகத்தில் பரவலாகக் காணப்படும் சீமைக்கரு வேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர். இந்த வழக்குகள் நேற்று முன்தினம் விசாரணைக்கு வந்த போது, தமிழக அரசு சார்பில் முன்னிலையான அரசு வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் மரங்கள் அகற்றப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். இதை யடுத்து, "சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றுவது தொடர்பான கொள்கை முடிவை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருந்தாலும், மாநிலத் தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் அந்த மரங்களைக் காண முடிகிறது என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். மேலும், அம்மரங் களை வேருடன் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தர விட்ட நீதிபதிகள், இது தொடர்பான வழக்குகளை எல்லாம் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்றுவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் ராகுல் பாத யாத்திரை
சென்னை: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பாத யாத்திரை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தமிழக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. எதிர்வரும் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி கன்னியா குமரியில் உள்ள காந்தி, காமராஜர் நினைவு மண்டபங்களில் அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு அவர் பாத யாத்திரையைத் தொடங்குகிறார். அங்கிருந்து அவர் களியக்காவிளை வழியாக கேரளாவுக்குச் செல்வார் என்றும் அந்தப் பாத யாத்திரையின்போது அவர் 3,500 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடப்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.