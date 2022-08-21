சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரனின் 251வது நினைவுநாள்
பாளையங்கோட்டை: நாடு விடுதலை பெற்ற 75வது ஆண்டையொட்டி மத்திய அரசு மாநில அரசாங்கங்களுடன் இணைந்து அதிகம் அறியப்படாத சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களை கௌரவப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் 1771ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்துப் போரிட்டு உயிர்நீத்த வீரர் ஒண்டிவீரனின் நினைவுநாள் நேற்று பாளையங்கோட்டையில் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதில் ஒண்டிவீரனின் நினைவு அஞ்சல் தலையை தமிழக ஆளுநர் ஆர். என். ரவி வெளியிட்டார். புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பெற்றுக்கொண்டார்.
4,000 அஞ்சல்தலை சேகரித்த ஆசிரியர்
விழுப்புரம்: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் இதுவரை வெளியிடப்பட்ட 4,000 அஞ்சல் தலைகளைச் சேகரித்து வைத்திருக்கிறார் பள்ளி ஆசிரியரான விஜயபாஸ்கர். இவற்றைக் காட்டி மாணவர்களிடையே அடையாளங்களை சேகரிக்கும் எண்ணத்தை உருவாக்குவது இவரது நோக்கம்.
தேசத் தலைவர்கள், இயற்கை வளங்கள், தொழில் வளங்கள், விளையாட்டுகள், யோகாசன நிலைகள், தமிழறிஞர்கள், அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் என நீள்கிறது இவரது சேகரிப்புப் பட்டியல். இதுகுறித்துப் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன், மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் இத்தகைய பணியைத் தொடர்ந்து செய்யும்படி ஊக்குவித்துள்ளார்.
கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி அருகே உள்ள அரக்காடு பகுதியில் இம்மாதம் 10ஆம் தேதி தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளியின் நான்கு வயது மகளைச் சிறுத்தை தாக்கிக் கொன்றது.
இதையடுத்து வனத்துறையினர் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் மூலம் சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை அறிந்துகொண்டு அதைப் பிடிக்க இரண்டு கூண்டுகளை அமைத்தனர். அவற்றில் ஆடுகள் கட்டி வைக்கப்பட்டன.
நேற்றுக் காலை சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கி இருந்தது. அது முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் விடப்படும்.
மெத்தைக் கடையில் தீ விபத்து
கம்பம்: தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் மெத்தைக் கடை தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் 2.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருள்கள் தீயில் கருகின.
சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர், மெத்தைக் கடையில் இருந்து கரும்புகை வெளியானதைக் கண்டு தீயணைப்பு நிலையத்திற்கும் கடை உரிமையாளருக்கும் தகவல் அளித்தனர். மின் கசிவால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.