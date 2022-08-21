இந்தோனீசியாவில் குரங்கம்மை; டென்மார்க்கில் பெண் பாதிப்பு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் முதல் குரங்கம்மை பாதிப்பு பதிவாகி உள்ளது. வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பிய 27 வயது ஆடவருக்கு அந்நோய் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, டென்மார்க்கில் பெண் ஒருவருக்குக் குரங்கம்மை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நஜிப் வழக்கு: தலைமை நீதிபதியை மிரட்டியவர் கைது
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் ரசாக்கின் மேல்முறையீட்டை விசாரிக்கும் தலைமை நீதிபதிக்கு இணையம் மூலம் மிரட்டல் விடுத்த ஆடவரை அந்நாட்டுக் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
ஃபேஸ்புக் வாயிலாக விடுக்கப்பட்ட மிரட்டல் தொடர்பாக நடைபெற்ற விசாரணையை அடுத்து, சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் பூச்சோங் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் 30 வயது ஆடவர் பிடிபட்டதாக உதவி ஆணையர் ஸ்கந்தகுரு ஆனந்தன் தெரிவித்தார்.
ஹோட்டலில் தாக்குதல்; குறைந்தது 12 பேர் மரணம்
மொகாடிஷு: சோமாலியத் தலைநகர் மொகாடிஷுவில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்குள் அல் காய்தாவுடன் தொடர்புடைய போராளிகள் புகுந்து அதைத் தங்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர்.
ஹோட்டலை அவர்களிடமிருந்து விடுவிக்க சோமாலிய அதிகாரிகள் போராடி வருகின்றனர். ஹோட்டலுக்கு வெளியே இரண்டு கார்களில் வைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததாகவும் அதைத் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி போராளிகள் ஹோட்டலுக்குள் விரைந்தனர். இதில் குறைந்தது 12 பேர் உயிரிழந்தனர். மாண்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் பொதுமக்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.