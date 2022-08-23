கன்னத்தில் அறைந்த ஆடவர்; செருப்படி கொடுத்த சுங்கச்சாவடி பெண் ஊழியர்
போபால்: சுங்கச்சாவடியில் பெண் ஊழியரைத் தாக்கிய ஆடவருக்கு செருப்படி கிடைத்தது. நேற்று முன்தினம் ராஜ்குமார் என்ற அந்த ஆடவர், மத்தியப் பிரதேச தலைநகர் போபாலில் உள்ள கச்னாரியா பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுங்கச்சாவடியில் தகராறு செய்துள்ளார். மின்னிலக்க முறையில் தம்மால் கட்டணம் செலுத்த முடியாது என்று அவர் கூற, அங்கிருந்த பெண் ஊழியர் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வலியுறுத்தி உள்ளார். இந்நிலையில், அந்தப் பெண் ஊழியரை அவர் கன்னத்தில் அறைய, பதிலுக்கு அந்தப் பெண்ணும் தன் காலில் அணிந்திருந்த காலணியைக் கழற்றி ராஜ்குமாரை அடித்துள்ளார். இது தொடர்பான காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது. அப்பெண்ணின் துணிச்சலைப் பலரும் பாராட்டி உள்ளனர்.
கேரளாவில் 82 சிறார்களுக்கு தக்காளிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தக்காளிக் காய்ச்சல் பரவி வருவதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 82 சிறார்கள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த மே 6ஆம் தேதி கேரளாவில் தக்காளிக் காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டது. அம்மாநிலத்தில் நெடுவத்தூர், ஆரியங்காவு, அன்சால் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த சிறார்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
கனமழை, வெள்ளம், நிலச்சரிவு: நான்கு மாநிலங்களில் 50 பேர் உயிரிழப்பு
சிம்லா: வடக்கு, கிழக்கு இந்தியாவில் கடந்த மூன்று நாள்களாக கனமழை கொட்டியதையடுத்து, வெள்ளத்திலும் நிலச்சரிவிலும் சிக்கி குறைந்தது 50 பேர் மாண்டுவிட்டனர். ஆக அதிகமாக இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் 36 பேர் இறந்துவிட்டதாக இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் செய்தி தெரிவிக்கிறது. உத்தராகண்டில் நால்வர் மாண்டுபோன நிலையில், மேலும் 13 பேரைக் காணவில்லை. அங்கு பல வீடுகள் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டன. ஒடிசாவில் குறைந்தது அறுவர் உயிரிழந்தனர். அங்கு பல்லாயிரம் பேர் தங்களது வீடுகளைவிட்டு வெளியேறிவிட்டனர். ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், ராம்கர் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தில் ஐவர் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில், இதுவரை நால்வரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுவிட்டன.