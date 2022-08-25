89 பேருக்குப் பாதுகாப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் காவல்துறை சிறப்புப் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இந்து அமைப்பைச் சேர்ந்த 89 பேருக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை முடியும்வரை இந்த பாதுகாப்பு தொடரும் என்று அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள இந்து அமைப்பு தலைவர்கள் பாதுகாப்பில் கூடுதல்கவனம் செலுத்த மத்திய உளவுத் துறை, மாநில காவல் துறைக்கு அறிவுறுத்தி இருப்பதை அடுத்து அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
வலசை போகும் பறவைகள்
குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்குச் செல்லும் பறவைகள் இப்போது நாகப்பட்டினம் அருகே உள்ள கோடியக்கரை வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கு அதிக அளவில் வந்துள்ளன. பொதுவாக மழைக்காலத்தில்தான் இவை வரும். ஆனால் இப்போது முன்னதாகவே பறவைகள் காணப்படுவதாகவும் நீர் வளம் அதிகம் இருப்பதே காரணம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. படம்: தமிழக ஊடகம்
போலி வழக்கறிஞர்கள்; கட்டப்பஞ்சாயத்து; பரபரப்பு
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை, வேடசந்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் வழக்கறிஞர் என கூறி கட்டப்பஞ்சாயத்து பேசியதாகவும் பலரிடம் பணம் பறித்து வருவதாகவும் திண்டுக்கல் வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்குப் புகார் வந்ததை அடுத்து சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்காணிப்புப் பணியைத் தொடங்கினர்.
இந்நிலையில், ஜோதிமுருகன், அலெக்சாண்டர் என்ற இரண்டு பேர் அவர்களிடம் சிக்கினர். அந்த இருவரும் காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அந்த இரண்டு பேருக்கும் எதிராக காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
ஆனால் காவல்துறையில் பிரச்சினை கிளம்பியது. காவல்துறையைச் சேர்ந்த சிலர் அந்தப் போலி வழக்கறிஞர்களுக்குத் துணையாக செயல்படுவதாகவும் அதனால் வழக்குப் பதிய காவல்துறை தயங்குவதாகவும் கூறிய வழக்கறிஞர் சங்கத்தினர், இரவு முழுவதும் காவல் நிலையத்திலேயே காத்திருந்தனர். நேற்றுக் காலையிலும் அதே இடத்தில் இருந்தனர். இதனால் காவல்நிலையத்தில் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டதாக தகவல்கள் கூறின.