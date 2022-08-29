அதிகாலை தீவிபத்தில் வெடித்துச் சிதறிய பட்டாசுக் கடை
கிருஷ்ணகிரி: அதிகாலை வேளையில் பட்டாசுக் கடையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்புள்ள பட்டாசுகள் வெடித்துச் சிதறின. இதனால் ஏற்பட்ட பெரும் சத்தமும் தீயும் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஓசூர் அருகே உள்ள வைஷ்ணவி நகரில் வேலூரைச் சேர்ந்த வடிவேலுவுக்குச் சொந்தமான இந்த பட்டாசுக் கடையில் சுமார் 1,500 கிலோ எடையுள்ள பட்டாசுகள் இருந்தன. அந்தக் கடையில் நேற்று அதிகாலை சுமார் அதிகாலை மூன்று மணியளவில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதில் அங்கிருந்த அனைத்துப் பட்டாசுகளும் வெடித்துச்சிதறின. அப்பகுதியில் குடியிருப்புகள் அதிகம் என்பதால், அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்தனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், தீயை அணைத்தனர். அதிகாலையில் நிகழ்ந்த விபத்து என்பதால் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
பீரோவுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்த மூதாட்டி மின்சாரம் தாக்கி மரணம்
மயிலாடுதுறை: பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ரொக்கப்பணம், நகைகளைப் பாதுகாக்க அதற்கு மின் இணைப்பு கொடுத்த மூதாட்டி மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார். சீர்காழியைச் சேர்ந்த 68 வயதான மூதாட்டி தனித்து வாழ்ந்து வருகிறார். திருட்டுப் பயம் காரணமாக, இரவு நேரத்தில் மட்டும் பீரோவுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்துவிட்டு, மறுநாள் காலையில் மின் இணைப்பைத் துண்டித்துவிடுவது அவரது வழக்கமாக இருந்தது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை தூங்கி எழுந்த அன்பழகி, மின் இணைப்பைத் துண்டிக்க மறந்துவிட்டார். அதன் பின்னர் வீட்டுக்கு வெளியே மாவுக்கோலமிட்ட அவர், கோலமாவு பாத்திரத்தை பீரோவுக்கு கீழே வைக்க முயன்றபோது அவரை மின்சாரம் தாக்கியது. அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது. இது குறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழில் விரைவில் வானிலை தகவல்களைப் பெற சிறப்புச் செயலி
சென்னை: தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் விரைவில் வானிலை செயலி உருவாக்கப்படும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ஜெனரல் எம்.மொஹாபாத்ரா தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் வானிலை குறித்த பல்வேறு தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற முடியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். "தமிழகம் தனித்தன்மை வாய்ந்த மாநிலம். அதனால் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இம்மாநிலத்தில் தென்மேற்கு, வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவக்காற்றுகளால் மழை கிடைக்கிறது. தமிழகத்துக்காக சென்னையில் துறைமுகம், பள்ளிக்கரணை, காரைக்கால், ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஆகிய நான்கு இடங்களில் செயல்பட்டு வரும் ரேடார்கள் மூலம் வானிலை தரவுகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. கர்நாடக மாநிலத்தில் ரேடார் கிடையாது," என்றார் மொஹாபாத்ரா.