அக்டோபர் 17ல் காங்கிரஸ்
கட்சி தலைவர் தேர்தல்
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் அமைப்பான காரிய கமிட்டிக் கூட்டம் நேற்று பிற்பகல் மூன்றரை மணிக்கு டெல்லியில் நடைபெற்றது. மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக வெளிநாடு சென்றுள்ள அக்கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியாகாந்தி காணொளி வாயிலாக கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கினார். அவருடன் சென்றுள்ள ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் காணொளி மூலம் பங்கேற்றனர். இந்தக் கூட்டத்தில் கட்சித் தலைவர் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது.
வேட்புமனு தாக்கல் செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் தேவை ஏற்பட்டால் அக்டோபர் 17ஆம் தேதியே தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை அக்டோபர் 19ஆம் தேதி நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கோதுமை மாவு, மைதா, ரவை
ஏற்றுமதிக்கு இந்திய அரசு தடை
புதுடெல்லி: கோதுமை மாவு, மைதா, ரவை ஆகியவற்றை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. கடந்த மே மாதம் கோதுமை ஏற்றுமதிக்குத் தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கோதுமை மாவு, மைதா, ரவை ஆகியவற்றை ஏற்றுமதி செய்ய அரசு நேற்று முன்தினம் தடை விதித்துள்ளதாக தமிழக ஊடகமான தினத்தந்தி வெளியிட்ட தகவல் தெரிவித்தது.
9,436 பேருக்கு கிருமித்தொற்று
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று நிலவரப்படி 24 மணி நேரத்தில் 9,436 பேருக்கு கிருமித்தொற்று உறுதியாகி உள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,44,08,132ஆனது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சின் அறிக்கை தெரிவித்தது. தற்போது 86,591 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஜம்மு காஷ்மீரில் மூவர் கைது
சோபோர்: ஜம்மு-காஷ்மீரில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த மூன்று பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். சோபோர் பகுதியில், பாதுகாப்பு படையினருடன் உள்ளூர் காவலர்கள் சுற்றுக்காவலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, கோரிபுரா பகுதியில் மூவரின் நடவடிக்கை சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அவர்களை பாதுகாப்புப் படையினர் விசாரித்தபோது அவர்கள் தப்பிச் செல்ல முயன்றனர். இதையடுத்து, அவர்களை பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்தனர். அவர்கள், லஷ்கர்- இ-தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த ஷாரிக் அஷ்ரப், சக்லைன் முஷ்டாக் மற்றும் தவ்பீக் ஹசன் ஷேக் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப் பட்டவர்களிடமிருந்து மூன்று கையெறி குண்டுகள், ஒன்பது சுவரொட்டிகள், 12 பாகிஸ்தான் கொடிகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன. இது தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணை தொடர்கிறது.