ஒட்டுண்ணிகள் என விமர்சித்து இந்தியர் மீது இனவெறித் தாக்குதல்
வார்சா: இந்தியர் ஒருவர் போலந்து நாட்டில் இனவெறித் தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ளார். அவரிடம் தம்மை ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்தவர் என அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ளும் ஓர் ஆடவர், இந்தியர்கள் ஒட்டுண்ணிகள் போல், இன அழிப்பாளர்கள் போல் தங்களைத் துன்புறுத்துவதாக அவர் சாடும் காட்சியுடன் கூடிய காணொளிப்பதிவு ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. "நீங்கள் ஏன் தாய் நாட்டுக்குச் சென்று அதை கட்டமைக்கக் கூடாது. போலந்து எங்களுக்கான தேசம். நீங்கள் படையெடுக்காதீர்கள். திரும்பிச் செல்லுங்கள்," என்றும் போலந்து குடிமகன் என கருதப்படும் அந்த ஆடவர் கடுஞ் சொற்களால் இந்தியரை விமர்சிப்பதும் வசவுக்கு ஆளான அந்த இந்திய ஆடவர் பொறுமையுடன் பதில் அளிப்பதும் அந்தக் காணொளியில் காணப்படுகிறது.
இலங்கையின் திரிகோணமலையில் இருந்து இந்தியாவுக்கு எரிபொருள்
புதுடெல்லி: இலங்கையின் திரிகோணமலைப் பகுதியில் இருந்து இந்தியாவுக்கு எரிசக்தி குழாய்கள் அமைப்பது குறித்து ஆராயப்படும் என இந்தியாவுக்கான இலங்கைத் தூதர் மிலிண்டா மோரகோடா தெரிவித்துள்ளார். திரிகோணமலையின் எண்ணெய் வளம்மிக்க பகுதிகளில் இருந்து குழாய்கள் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இருதரப்பும் கலந்தாலோசித்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக இலங்கைக்கு பல்வேறு வகையிலும் இந்தியா ஆதரவளித்து வந்துள்ளது. இந்தியாவின் உதவி கிடைக்காமல் போயிருந்தால் இலங்கை பெரும் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டிருக்கும். அந்நிய செலவாணி, எரிபொருள், உணவுப் பொருள்கள் என அனைத்து வகையிலும் இந்தியா உதவியது. அதற்காக நன்றி தெரிவிக்கிறோம்," என்றார் மிலிண்டா மோரகோடா. இந்திய அரசின் ஆதரவுடன் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களில் புதிய அதிபர் ரணில் தலைமையிலான அரசாங்கம் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றும் குறிப்பாக திரிகோணமலை எண்ணெய் வயல் திட்டம், தேசிய அடையாள அட்டை திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு இலங்கை அரசு முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக ஊடகத் தகவல் தெரிவிக்கிறது.
வாக்காளர் பட்டியல்: சசிதரூர் கடிதம்
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என அக்கட்சியின் மத்திய தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் மதுசூதன் மிஸ்திரிக்கு, மூத்த தலைவர் சசிதரூர் கடிதம் எழுதி உள்ளார். தலைவர் தேர்தலில் போட்டி ஏற்படும் பட்சத்தில் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி டெல்லியில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும் சுமார் ஒன்பதாயிரம் பேர் வாக்களிப்பார்கள் என்றும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. கட்சியின் வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டால்தான் தேர்தலில் வெளிப்படைத் தன்மை இருக்கும் என சசிதரூர் கூறியுள்ளார்.