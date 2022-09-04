சூறாவளி எச்சரிக்கை: மக்கள் வெளியேற்றம், விமானங்கள் ரத்து
தோக்கியோ: ஜப்பானின் தெற்கு ஒகினாவன் தீவுகளை 'ஹின்னம்னோர்' எனும் சூறாவளி காற்று நெருங்கி வருவதால், அங்கிருக்கும் மக்கள் உடனடியாக வெளியேறுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல விமானச் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
'ஹின்னம்னோர்' சூறாவளியின் காரணமாக அதிகபட்சமாக மணிக்கு 148 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இது தென்கொரியாவை திங்கள் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கக்கூடும் என்றும் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குளிர்காலத்தில் புதிய திரிபுகள்
தி ஹேக்: வரும் குளிர்காலத்தில் புதிய கொவிட்-19 திரிபுகள் உருவாகும் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கூறியுள்ளது. புதிய திரிபுகள் உருவானாலும், ஏற்கெனவே உள்ள தடுப்பூசிகள் மக்கள் கடுமையாக நோய்வாய்படுவதில் இருந்தும் உயிரிழப்பில் இருந்தும் பாதுகாக்கும் என்றும் அது சொன்னது.
இவ்வாண்டின் இறுதியில் புதிய கொவிட்-19 அலை ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சத்திற்கு மத்தியில், கூடுதல் தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் தயாராகி வருகின்றன.
'அணுசக்தி நிலையத்தைக் கைப்பற்ற உக்ரேன் முயற்சி'
கியவ்: உக்ரேனியப் படைகள் ஜபோரிஜியா அணுமின் நிலையத்தைக் கைப்பற்ற முயன்றதாகவும் அதனை தமது படை தடுத்துவிட்டதாகவும் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சு சொன்னது. அணுசக்தி நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள எனர்ஹோடர் நகரத்தில் உள்ள ரஷ்ய நிலைகள்மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக உக்ரேன் கூறுகிறது.
அணுசக்தி நிலையத்தின் பாதுகாப்புக் குறித்து ஐநாவின் நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து வரும் நிலையில், இருதரப்பும்
மீண்டும் அப்பகுதியில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.