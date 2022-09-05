Home

சிங்கப்பூரில் பள்ளி விடுமுறை; ஜோகூரில் அதிகக் கூட்டம்

சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் மலே­சி­யா­வி­லும் இந்த வாரம் பள்ளி விடு­முறை தொடங்­கி­யுள்­ளதை அடுத்து, ஜோகூர் பாரு­வில் கடந்த வார­ இ­று­தி­யில் போக்­கு­வ­ரத்து நெரி­ ச­லும் ஏற்­பட்­டது.

சனிக்­கி­ழமை காலை­ பல கார்­கள் சிங்­கப்­பூ­ரி­லி­ருந்து ஜோகூ­ருக்­கும் வரிசை பிடித்து நுழைந்­தன. ஜோகூ­ரின் கடைத்­தொ­கு­தி­கள் உள்ள வட்­டா­ரங்­க­ளி­லும் உண­வ­கங்­க­ளி­லும் நல்ல கூட்­டம் காணப்­பட்­டது.

ஜோகூ­ரில் உள்ள ஹோட்­டல்­களில் பெரும்­பா­லான அறை­களில் விருந்­தி­னர்­கள் தங்­கி­னர். தங்­கள் ஹோட்­டல்­களில் தங்­கி­யோர் பல­ரும் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் என்று சில உரி­மை­யா­ளர்­கள் கூறி­னர்.

சிங்­கப்­பூர் பள்ளி விடு­முறை வரும் ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை முடி­யும். இந்­நி­லை­யில் தங்­கள் ஹோட்­டல்­களில் அன்று வரை காலி அறை­கள் ஏதும் இருக்­காது என்று சில ஹோட்­டல்­கள் எதிர்­பார்க்­கின்­றன.

வாரா­வா­ரம் தங்­கள் அறை­க­ளுக்­கான முன்­ப­தி­வு­கள் கூடிக்­கொண்டே போவ­தாக ஜோகூ­ரில் உள்ள ஹோட்­டல்­கள் குறிப்பிட்டன.

சிங்­கப்­பூ­ரி­லி­ருந்து கூட்­டம் அதி­க­ரித்­துள்­ளதை முன்­னிட்டு சில உண­வ­கங்­கள் விலை­களை ஏற்­றி­யுள்­ளன.

கொவிட்-19 எல்லைக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் அகற்­றப்­பட்­ட­தி­லி­ருந்து வர்த்­த­கம் பெரு­கி­விட்­ட­தாக சில உண­வ­கங்­கள் கூறின.

கிருமிப் பரவலால் ஏற்பட்ட நட்டத்தை இது ஈடுகட்ட உதவும் என்று நம்புவதாக அவை கூறின.