புற்றுநோய் சவாலைச் சமாளிக்க
நவீன சிகிச்சை வசதிகள் அறிமுகம்
சென்னை: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது பெரும் சவாலாக இருப்பதால், இதனைச் சமாளிக்க நவீன உபகரணங்களை அரசு வாங்கி வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்து உள்ளார்.
ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை, ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் மட்டுமே இருந்து வந்த இந்த நவீன சிகிச்சை வசதிகள் இப்போது பன்னோக்கு மருத்துவ மனையிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
உலகில் 17 அல்லது 18 பேரில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் இருந்து வருகிறது. எதிர்காலத்தில் இந்தப் பாதிப்பு மிகப்பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
வனவிலங்குகள் தாக்கி 52 பேர் பலி
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரில் உள்ள 700 ஏக்கர் வனப்பகுதிகள் ஆங்காங்கே வீடுகளாக மாறி வருகின்றன. பல பகுதிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு விவசாய நிலங்களும் கட்டுமானங்களும் அதிகரித்துள்ளன. மின் வேலிகள் அமைத்து யானைகள் வந்துபோகும் வழித்தடங்கள் மறைக்கப்பட்டதால் இந்த வனவிலங்குகள் மக்களைத் தாக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. 2015 முதல் இதுவரை 52 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதிகாரிகளின் அலட்சியமே இதற்குக் காரணம் என மக்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். இந்தப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.