பறிமுதல் செய்த செம்மரக் கட்டைகளை ஏலம் விட ஆந்திர அரசு முடிவு
அமராவதி: கடத்தல்காரர்களிடம் இருந்து ஆந்திர அரசு இதுவரை பறிமுதல் செய்துள்ள செம்மரக்கட்டைகளின் மதிப்பு சுமார் ரூ.6,000 கோடி இருக்கும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, அவற்றை ஏலம்விட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருப்பதி, கடப்பா ஆகிய இடங்களில் உள்ள கிடங்குகளில் மொத்தம் 5,700 டன் செம்மரக்கட்டைகள் உள்ளன. இதில், 2,640 டன் கட்டைகளை மட்டும் ஏலம் விட்டு, அரசுக்கு ரூ.3,000 கோடி நிதி திரட்டபட உள்ளது.
கழிவுநீர் மேலாண்மை அலட்சியம்: மேற்கு வங்கத்துக்கு ரூ.3,500 கோடி அபராதம்
கோல்கத்தா: கழிவுநீர் மேலாண்மையில் அலட்சியம் காட்டப் படுவதாக எழுந்துள்ள புகாரின் பேரில், மேற்கு வங்க மாநி லத்துக்கு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் ரூ.3,500 கோடி அபராதம் விதித்துள்ளது. அம்மாநில அரசுக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் நீதிபதி ஏ.கே.கோயல் தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்து வந்தது. 'திட, திரவு கழிவு மேலாண்மை, சுத்திகரிப்புப் பணிகளுக்கு உரிய நிதி ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும், மாநில அரசு இந்தப் பணிகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை என்று தீப்பாயம் குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படுத்திய பாதிப்புக்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
மேலும் ஒரு பயங்கரவாதி கைது
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் மேலும் ஒரு லஷ்கர்-இ-தொய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதியை பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்தனர். சோபூர் மாவட்டத்தில், சோதனைச்சாவடி அமைத்து கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அந்தப் பயங்கரவாதி சிக்கினான்.