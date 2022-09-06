சிறுமியுடன் பாலியல் உறவு;
20 ஆண்டுச் சிறை, 24 பிரம்படி
சமூக ஊடகமான இன்ஸ்டகிராமில் பழக்கமான 11 வயதுச் சிறுமியுடன் 2017ல் பாலியல் உறவுகொண்டது, சிறுமிக்குப் போதைப் பொருள் கொடுத்தது ஆகிய குற்றங்களுக்காக, 34 வயது ஆடவருக்கு 20 ஆண்டுச் சிறைத்தண்டனையும் 24 பிரம்படிகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடக்கப் பள்ளியில் பயின்ற சிறுமியுடன் பாலியல் உறவுகொண்டது தொடர்பில் சுமத்தப்பட்ட நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை முகமது ஹிஷாம் அப்துல் கரிம் ஒப்புக்கொண்டார். தண்டனை விதிக்கும்போது மேலும் 11 குற்றச்சாட்டுகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன.
ஹிஷாம் சிறுமிக்கு 'ஐஸ்' போதைப்பொருளைப் பழக்கப்படுத்தியதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அனைத்துலகப் பள்ளி ஆசிரியருக்கு ஐந்தாண்டுச் சிறைத்தண்டனை
சிங்கப்பூரில் செயல்படும் அனைத்துலகப் பள்ளி ஒன்றில் கணித ஆசிரியராகப் பணிபுரியும் 29 வயது ஆடவர், 2019ஆம் ஆண்டு 14 வயது நிரம்பிய மாணவியுடன் பாலியல் உறவுகொண்டதற்காக ஐந்தாண்டுச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனாவைச் சேர்ந்த அம்மாணவி தாய்நாடு திரும்பியதும் தனக்கும் ஆசிரியருக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்துத் தாயாரிடம் கூறவே, சிங்கப்பூரில் உள்ள பாதுகாப்பாளர் மூலம் ஆசிரியர்மீது காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நிரந்தரவாசியான அவர் தன்மீது சுமத்தப்பட்ட மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டார். தண்டனை விதிக்கும்போது மேலும் இரு குற்றச்சாட்டுகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.