﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

சிறுமியுடன் பாலியல் உறவு;

20 ஆண்டுச் சிறை, 24 பிரம்படி

சமூக ஊடகமான இன்ஸ்டகிராமில் பழக்கமான 11 வயதுச் சிறுமியுடன் 2017ல் பாலியல் உறவுகொண்டது, சிறுமிக்குப் போதைப் பொருள் கொடுத்தது ஆகிய குற்றங்களுக்காக, 34 வயது ஆடவருக்கு 20 ஆண்டுச் சிறைத்தண்டனையும் 24 பிரம்படிகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடக்கப் பள்ளியில் பயின்ற சிறுமியுடன் பாலியல் உறவுகொண்டது தொடர்பில் சுமத்தப்பட்ட நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை முகமது ஹிஷாம் அப்துல் கரிம் ஒப்புக்கொண்டார். தண்டனை விதிக்கும்போது மேலும் 11 குற்றச்சாட்டுகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன.

ஹிஷாம் சிறுமிக்கு 'ஐஸ்' போதைப்பொருளைப் பழக்கப்படுத்தியதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அனைத்துலகப் பள்ளி ஆசிரியருக்கு ஐந்தாண்டுச் சிறைத்தண்டனை

சிங்­கப்­பூ­ரில் செயல்­படும் அனைத்­து­ல­கப் பள்ளி ஒன்­றில் கணித ஆசி­ரி­ய­ரா­கப் பணி­பு­ரி­யும் 29 வயது ஆட­வர், 2019ஆம் ஆண்டு 14 வயது நிரம்­பிய மாண­வி­யு­டன் பாலி­யல் உற­வு­கொண்­ட­தற்­காக ஐந்தாண்டுச் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

சீனா­வைச் சேர்ந்த அம்­மா­ணவி தாய்நாடு திரும்­பி­ய­தும் தனக்­கும் ஆசி­ரி­ய­ருக்­கும் இடை­யி­லான தொடர்பு குறித்­துத் தாயாரிடம் கூறவே, சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள பாது­காப்­பா­ளர் மூலம் ஆசி­ரி­யர்­மீது காவல்­து­றை­யி­டம் புகார் அளிக்­கப்­பட்­டது. அதைத் தொடர்ந்து ஆடவர் கைது செய்யப்­பட்­டார்.

நிரந்தரவாசியான அவர் தன்­மீது சுமத்­தப்­பட்ட மூன்று குற்­றச்­சாட்­டு­களை ஒப்­புக்­கொண்­டார். தண்­டனை விதிக்­கும்­போது மேலும் இரு குற்­றச்­சாட்­டு­களும் கருத்­தில் கொள்­ளப்­பட்­ட­தாக நீதி­மன்­றம் தெரி­வித்­தது.