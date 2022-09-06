340 ஏக்கர் பயிர்கள் நாசம்
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே உள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோரக் கிராமங்களான நாதல் படுகை, முதலைமேடு திட்டு, கோரைத்திட்டு, வெள்ளை மணல் பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாகத் தேங்கி நின்ற வெள்ளநீர் இப்போது வடிந்துவிட்டது.
இருப்பினும், 30க்கும் மேற்பட்டோரின் வீடுகள் சேதமடைந்ததால் அவற்றை அப்புறப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இங்குள்ள கிராமங்களில் முக்கிய சாகுபடியாக உள்ள மல்லிகை, முல்லை, செவ்வந்தி, வெண்டை, கொத்தவரை, மிளகாய், கத்திரி, கீரை, கிழங்கு, சோளம், பருத்தி, வாழை என 340 ஏக்கர் பயிர்கள் முழுவதுமாக அழுகி நாசமானதால், தங்கள் வாழ்வாதாரம் பெரும் கேள்விக்குறி ஆகிவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
மருத்துவமனையில் 15 மீனவர்கள்
காரைக்கால்: காரைக்கால் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதில் 15 மீனவர்கள் படுகாயமடைந்தனர். இவர்கள் காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இவர்களில் ஒருவர் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
கோடியக்கரைக்கு தென்கிழக்கே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த காரைக்கால் மீனவர்களைத் துப்பாக்கி முனையில் சுற்றி வளைத்த இலங்கைக் கடற்படையினர், அவர்களது படகில் இருந்த ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான மீன்கள், மீன்பிடி உபகரணங்களைப் பறித்துள்ளனர்.
இதை எதிர்த்த மீனவர்களை மீன் அள்ளப் பயன்படுத்தும் சவுள், இரும்பு ராடு, இரும்புக் குழாய்களைக் கொண்டு கண்மூடித்தனமாக தாக்கியதில் அவர்கள் காயமடைந்தனர்.
நீதிமன்ற வளாகத்தில் கொலை முயற்சி: மூவர் கைது
சென்னை: காவலர்களின் பாதுகாப்புடன் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ரவுடி பாலாவைக் கொல்வதற்கு சிலர் முயற்சி செய்தனர். கூலிப்படைத் தலைவன் மதுரை பாலாவைக் கொல்ல நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு கத்தியுடன் வந்த ஐவர் கொண்ட கும்பலைப் பிடிக்க பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருவர் தப்பியோடிய நிலையில், மூவரைப் பிடித்த காவலர்கள் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஓபிஎஸ் மேல்முறையீடு;
இபிஎஸ் கேவியட் மனுத்தாக்கல்
புதுடெல்லி: கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் செல்லும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில், இதனை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் நேற்று மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், தங்கள் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்காமல் இவ்வழக்கில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விளம்பரத்துக்கு சரத்குமார் விளக்கம்
திருச்சி: சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவரும் நடிகருமான சரத்குமார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, இணைய ரம்மி தவறு என்றால் அரசு முதலில் அதனை தடை செய்யட்டும் என்றார். "குடிப்பழக்கம் குடியைக் கெடுக்கும் என்பதால் குடிக்காமல் இருக்கிறார்களா? புகைப்பழக்கம் உடல்நலத்துக்கு கேடு எனும்போது, அதை தயாரிப்பதை ஏன் நிறுத்தவில்லை? அதனைப் போல், இணையத்தில் நல்லவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், தீயவற்றை விட்டுவிடுங்கள். நான் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடிப்பதால்தான் மக்கள் கெட்டுப்போகிறார்கள் என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது," என்றார்.