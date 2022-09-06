'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்தின் வெற்றியை அடுத்து, நடிகர் தனுஷ் தனது சம்பளத்தை உயர்த்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுவரை 20 கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெற்றுள்ள அவர், இப்போது தன் சம்பளத்தை ஐம்பது விழுக்காடு உயர்த்தி 30 கோடி ரூபாயாக கேட்பதாக தகவல். 'திருச்சிற்றம்பலம்' படம் விமர்சன ரீதியாக மட்டுமல்லாமல், வசூல் ரீதியிலும் அசத்தியுள்ளது. உலகெங்கிலும் திரை அரங்கு களில் வெளியீடு கண்ட இப்படம், நூறு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் கண்டுள்ளது.
தனது படங்களில் போதைப்பொருள்கள் தொடர்பான காட்சி கள் இடம்பெறுவது குறித்து இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் விளக்கம் அளித்துள்ளார். "போதைப்பொருள்கள் பயன்பாடு குறித்தும் அதன் தீய விளைவுகள் பற்றியும் பெரிய திரை நட்சத்திரங்கள் எடுத்துரைப்பதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படும் என நம்புகிறேன்," என்கிறார் லோகேஷ்.