இணைய வர்த்தகம் 2027ல்
$19.6 பில்லியனாகும்
சிங்கப்பூரில் இணையம் மூலம் நடக்கும் வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சி இந்த ஆண்டில் மெதுவடைந்துள்ளது. இருந்தாலும் அது 2027ஆம் ஆண்டில் US$14 பில்லியன் (S$19.6 பில்லியன்) அளவை எட்டும் எனத் தெரிகிறது.
பணவீக்கம், பொருள், சேவை விநியோகக் கட்டமைப்புக் கோளாறு காரணமாக இந்த வர்த்தக வளர்ச்சி வேகம் இப்போது குறைந்துள்ளதாக ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான 'மெட்டா அண்ட் பாய்ன் & கம்பெனி' வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இணைய வர்த்தகத்திற்கு வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து ஒளிமயமாக இருக்கின்றன என்பதையே இந்தக் கணிப்பு காட்டுகிறது.
இந்த வட்டாரத்தில் 2027ஆம் ஆண்டில் வசிப்போரில் சுமார் 88 விழுக்காட்டினர்-அதாவது 402 மில்லியன் மக்கள் மின்னிலக்கத்தைத் தழுவிய பயனீட்டாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று அந்த ஆகப் புதிய அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
மொத்தமாகக் கணக்கிடும்போது, தென்கிழக்கு ஆசியாவில் 2027ஆம் ஆண்டில் மொத்த இணைய வர்த்தக மதிப்பு US$280 பில்லியனாக இருக்கும் என்று தெரிகிறது. இந்த மதிப்பு இப்போது US$129 பில்லியன்.
இது, சென்ற ஆண்டில் US$112 பில்லியனாக இருந்தது. சிங்கப்பூரில் இணையம் வழி நடக்கும் வர்த்தகம் இந்த ஆண்டில் US$9 பில்லியன் அளவுக்கு இருக்கும். இது சென்ற ஆண்டில் US$8 பில்லியனாக இருந்தது.
ஆபாச படங்களை எடுத்த விரிவுரையாளருக்குச் சிறை
சீமெய் பகுதியில் செயல்படும் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் கிழக்குக் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக வேலைபார்த்த டேரன் குவெக் ஸி வென், 48, என்பவர், பல மாணவர்களை ஆபாசமாகக் காட்டும் காணொளி, புகைப்படங்களை எடுத்தார்.
அவர், நான்கு முதல் ஐந்து மாத காலத்தில் தான் அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். குறைந்தது ஐந்து மாணவர்களை அவர் படம் எடுத்தார். அந்த ஆடவரின் கைப்பேசியில் குறைந்தபட்சம் 133 ஆபாசப் படங்கள் இருந்தன. குவெக்கிற்கு நேற்று நான்கு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
குவெக், 2019ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 25ஆம் தேதி மாணவி ஒருவரை ஆபாசமாக படம் எடுக்க முயன்றபோது அந்த மாணவியிடம் வசமாக சிக்கினார். அது பற்றி அந்த மாணவி காவல்துறைக்குக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி புகார் தெரிவித்தார் என்று விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பொங்கோலில் பெண்ணின் உடல்: குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்வார்
குமாரி ஃபெலிசியா டியோ, 19, என்ற பெண்ணை, 2007ஆம் ஆண்டில் கொலை செய்ததாக அகமது டேனியல் முகம்மது ராஃபயீ, 37, என்பவர் மீது தொடக்கத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. ஆனால் அவர் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டார். இருந்தாலும் குற்றச்சாட்டில் இருந்து அவரை முழுமையாக நீதிமன்றம் விடுவிக்கவில்லை. ஒருவர் குற்றச்சாட்டில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்படவில்லை என்றால் அதே குற்றச்சாட்டின் பேரில் பின்னர் அவர்மீது வழக்கு தொடுக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த ஆடவர் இப்போது நான்கு குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப் படுவதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. திருவாட்டி டியோவின் உடலைச் சட்டவிரோத மான முறையில் பொது இடத்தில் போட்டது; அந்தப் பெண்ணின் உடைமைகளை நேர்மையற்ற முறையில் தவறாகக் கையாண்டது; இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பொய் சாட்சியம் அளித்தது; பொய் சாட்சியத்தைச் ஜோடித்தது ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகள்.
அகமது டேனியல், 18 வயது இந்தோனீசியர் ஒருவருடன் சேர்ந்து இந்தக் செயல்களைச் செய்து இருக்கிறார் என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்த இந்தோனீசியர் மீது சிங்கப்பூர் நீதிமன்றத்தில் இன்னமும் குற்றம் சுமத்தப்படவில்லை. குமாரி டியோ எப்படி மரணம் அடைந்தார், அவர் இறப்புக்கு யார் காரணம் என்பதும் தெரியவில்லை.