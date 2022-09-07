கஞ்சா செடி வளர்த்தவர் கைது
திருத்தணி: திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி ஒன்றியம், அகூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளையர் சக்திவேல். இவரது வீட்டில் கஞ்சா செடி வளர்க்கப்படுவதாக திருவள்ளூர் காவலர்களுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில், சக்திவேல் வீட்டின் பின்புறத் தோட்டத்தில் ஒன்பது அடி உயரமுள்ள கஞ்சா செடி வளர்த்தது தெரியவந்தது. அதனை வேரோடு பிடுங்கி எரிந்த காவலர்கள் தலைமறைவாக இருந்த சக்திவேலைக் கைது செய்தனர்.
தமிழிசை: நஞ்சு கொடுக்கும் அளவுக்கு போட்டி வேண்டாம்
புதுவை: புதுச்சேரி அரசு சார்பில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழாவில், நல்லாசிரியர்கள் 20 பேருக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விருதுகளை வழங்கினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "போட்டி நிறைந்த உலகில் ஒரு குழந்தைக்கு நஞ்சு கொடுக்கும் அளவுக்கு போட்டி வளர்ந்துள்ளது. இதைவிட வேதனையான விஷயம் வேறு இருக்கமுடியாது. விஷம் கொடுக்கும் அளவுக்குப் படிப்பில் போட்டி வேண்டாம்.
"படிப்பை போட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து பணியாற்றும் சூழலை பள்ளிகள் உருவாக்கவேண்டும்," என்று தமிழிசை கேட்டுக்கொண்டார்.
ஐந்து மலைப்பாம்புக் குட்டிகளுடன் வந்த திண்டுக்கல் ஆடவர் கைது
சென்னை: தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காக்கில் இருந்து சென்னை வந்த விமானப் பயணிகளைச் சுங்க அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர். அப்போது, திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த விவேக் என்பவர் எடுத்து வந்த கூடைக்குள் ஐந்து மலைப்பாம்புக் குட்டிகள் இருந்ததைக் கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆப்பிரிக்கக் காடுகளில் வசிக்கும் இந்தக் குட்டிகளால் நோய்க்கிருமிகள் இந்தியாவுக்குள் பரவ வாய்ப்புள்ளது என்பதால், அவற்றை தாய்லாந்துக்கே திருப்பி அனுப்பிய அதிகாரிகள் விவேக்கை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
கைம்பெண்களுக்கு நலவாரியம்
சென்னை: கைம்பெண்களுக்கும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கும் மகளிர் நல வாரியம் அமைக்க அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், நலிவுற்ற, ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, தொழிற்பயிற்சி உள்ளிட்ட திட்டங்களை வகுத்து, பாதுகாப்பாக அவர்கள் வாழ்வதை உறுதிசெய்ய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.