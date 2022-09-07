பாலியல், பண மோசடி குறித்து விசாரிக்க 203 குழுக்கள் அமைப்பு
சென்னை: இணையக் குற்றங்களை விசாரிக்க 203 காவல் அதிகாரிகள், காவலர்களைக் கொண்ட சமூக ஊடகக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், சென்னை உட்பட 37 மாவட்டங்களிலும் சமூக ஊடகக் குழுக்கள் அமைக்கப் பட்டுள்ளன. இணையம் வழி நடக்கும் பாலியல் குற்றங்கள், பண மோசடி போன்ற சைபர் குற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்க இக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
முதல்முறையாக தந்தை நினைவிடம் செல்லும் ராகுல் காந்தி
ஸ்ரீபெரும்புதூர்: தனது தந்தையும் முன்னாள் பிரதமருமான ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட ஸ்ரீபெரும்புதூர் நினைவிடத்துக்கு இன்று முதல்முறையாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்று மரியாதை செலுத்தவுள்ளார்.
கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 'இந்திய ஒற்றுமை' எனும் பயணத்தைத் தொடங்கும் இவர், 150 நாள் களில் பல்வேறு மாநிலங்களின் வழியாக 3,570 கி.மீ. தூரத்தை நடந்து செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளார். இன்று மாலை 4 மணிக்கு குமரியில் உள்ள காந்தி நினைவு மண்டபம் முன்பு நடைப்பயணத்தைத் தொடங்குகிறார் ராகுல் காந்தி.