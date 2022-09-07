காற்று மாசுக்காக ரூ.15 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
புதுடெல்லி: காற்று மாசு காரணமாக நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறி, தமக்கு மத்திய அரசு 15 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி சிவம் பாண்டே என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. மனுதாரர் காற்று மாசு காரணமாக தமக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை தெரிவிக்கவில்லை என்றும் மருத்துவ ஆவணங்கள் எதையும் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். இதையடுத்து, மனுதாரர் சிவம் பாண்டேவுக்கு தனிப்பட்ட பாதிப்பு எதுவும் இல்லை என்றும் மருத்துவ ஆதாரம் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டு, அவரது மனுவைத் தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா தீர்ப்பளித்தார்.
பயங்கரவாதி தபாரக் நீதிக்குப் புறம்பாக கொல்லப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் புகார்
ஸ்ரீநகர்: இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்று துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு ஆளான பயங்கரவாதி, சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தான். கடந்த 21ஆம் தேதி காஷ்மீரில் உள்ள நவ்ஷேரா பகுதியில் ஊடுருவ முயன்ற தபாரக் உசேன் என்ற அந்த பயங்கரவாதியை இந்திய எல்லைப் பாதுகாப்பு படையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். அதில் படுகாயமடைந்த அவனை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், தபாரக் உசேன் கடந்த 3ஆம் தேதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் தபாரக் உசேனின் உடல் பாகிஸ்தான் படையிடம் ஒப்படைப்பட்டது. இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தபாரக் உசேன் நீதிக்குப் புறம்பாக கொல்லப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்திய தூதருக்கு பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள 14,500 பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படும் என மோடி அறிவிப்பு
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் 14,500 பள்ளிகள் பிரதமரின் 'ரைஸிங் இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் மாதிரிப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும் எனப் பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார். தேசிய கல்விக் கொள்கையின் முழு சாராம்சத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இந்தப் பள்ளிகள் இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். "இந்தப் பள்ளிகளில் நவீன, முழுமையான, மாற்றத்தை உண்டாக்கக் கூடிய வகையில் கல்வி கற்பிக்கப்படும். கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் கற்றலை மையப்படுத்தி கற்பித்தல் இருக்கும். நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய விவேக வகுப்பறைகள் இருக்கும். விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்," என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
பில்லி, சூனியம் வைத்ததாகக் கூறி மூன்று பெண்கள் அடித்துக் கொலை
ராஞ்சி: பில்லி, சூனியம் வைத்ததாகக் கூறி மூன்று பெண்களை அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சி மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது. அங்குள்ள ரானாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் பில்லி, சூனியம் குறித்துப் பேசி பலரை அச்சுறுத்தியதாகவும் கிராமத்தில் உள்ள சிலரை பாம்புகள் கடித்ததற்கு அம்மூன்று பெண்கள்தான் காரணம் என்றும் பலர் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். இந்நிலையில், கிராம மக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து மூன்று பெண்களையும் அடித்துக்கொன்றதாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. தேசிய குற்றப் பதிவுகள் ஆணைய தரவுகளின்படி, ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பில்லி, சூனியம் விவகாரத்தால் கடந்த 2001ல் இருந்து 2020 வரை 590 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்கள் ஆவர்.
நாசி வழி செலுத்தும் மருந்துக்கு ஒப்புதல்
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நாசி வழியாக செலுத்தும் கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஹைதராபாத்தில் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம், அமெரிக்கா வின் செயின்ட் லூசியாவில் உள்ள வாஷிங்டன் பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைந்து 'பிபிவி 154' என்ற நாசி வழியாக செலுத்தும் மருந்தை உருவாக்கியுள்ளது.