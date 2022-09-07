தென்கொரியா: புயலால்
ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிப்பு
சோல்: தென்கொரியாவின் தெற்குப் பகுதியில் கரையைக் கடந்தது ஹின்னம்னோர் சூறாவளி. நேற்று சிங்கப்பூர் நேரப்படி காலை 6.10 மணிக்கு புயல் கரையைக் கடந்தது என்று தென்கொரியா வானிலை நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. அப்போது அப்பகுதிகளில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி இருவர் மாண்டனர். பத்து பேரைக் காணவில்லை.
புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட கனமழையால் அப்பகுதியில் குடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர். 66,000க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மின்சாரத் தடையால் அவதிப்பட்டனர். பிற்பகல்
3 மணியளவில் மின்தடை பாதிக்குப் பாதி சரிசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடு முழுதும் 600 பள்ளிகள் மூடப்பட்டன. 250 உள்ளூர் விமானச் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன.
காலை 11 மணியளவில் புயல் தென்கொரியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியை நோக்கி மணிக்கு 62 கி.மீ. வேகத்தில் சென்றதாகவும் அது ஜப்பானின் சப்போரோ பகுதியில் இருந்து 420 கீ.மீ. தூரத்தில் கரையைக் கடக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தோனீசியாவில் எரிவாயு விலை உயர்வைக் கண்டித்துப் போராட்டம்
ஜகார்த்தா: எரிபொருள் விலையை 30 விழுக்காடு உயர்த்த இந்தோனீசிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அந்தத் திட்டத்தை அரசாங்கம் மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நேற்று இந்தோனீசியாவின் பெரிய நகரங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் ஏராளமான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. இருந்தும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களில் சிலர் நாடாளுமன்றத்தின் முன் எரிபொருள் விலை உயர்வைக் கண்டிக்கும் பதாகைகளை அசைத்தபடி கூடினர். "அரசாங்கம் எரிபொருள் விலையைக் குறைக்கும் வரை இந்த போராட்டங்கள் தொடரும்," என்று இந்தோனீசிய தொழிற்சங்கங்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு சைட் இக்பால் கூறினார். கீழ்த்தட்டு மக்களின் நலன்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாத பணம் படைத்தவர்களின் குரல்களுடன் சாமான்ய மக்களின் குரல்களுக்கும் அதிபர் ஜோக்கோ விடோடோ நிச்சயம் செவிசாய்ப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக திரு சைட் இக்பால் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெறவிருக்கும் இந்தப் போராட்டத்தில் ஜகார்த்தாவில் மட்டும் மூவாயிரத்தில் இருந்து ஐயாயிரம் பேர் வரை கலந்துகொள்வர் என்று ஏற்பாட்டாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.