﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
தென்­கொ­ரியா: புய­லால்

ஆயி­ரக்­கணக்­கா­னோர் பாதிப்பு

சோல்: தென்­கொ­ரி­யா­வின் தெற்­குப் பகு­தி­யில் கரை­யைக் கடந்­தது ஹின்­னம்­னோர் சூறாவளி. நேற்று சிங்­கப்­பூர் நேரப்­படி காலை 6.10 மணிக்கு புயல் கரை­யைக் கடந்­தது என்று தென்­கொ­ரியா வானிலை நிலை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது. அப்­போது அப்­ப­கு­தி­களில் ஏற்­பட்ட நிலச்­ச­ரி­வில் சிக்கி இரு­வர் மாண்­ட­னர். பத்து பேரைக் காண­வில்லை.

புயல் கார­ண­மாக ஏற்­பட்ட கன­ம­ழை­யால் அப்­ப­கு­தி­யில் குடி­யி­ருந்த ஆயி­ரக்­க­ணக்­கா­னோர் பாது­காப்­பான இடங்­களுக்கு அப்­பு­றப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­னர். 66,000க்கு மேற்­பட்ட குடும்பங்­கள் மின்­சா­ரத் தடை­யால் அவ­திப்­பட்­ட­னர். பிற்­ப­கல்

3 மணி­ய­ள­வில் மின்­தடை பாதிக்­குப் பாதி சரி­செய்­யப்­பட்­ட­தாக அதி­கா­ரி­கள் கூறி­னர்.

முன்­னெச்­ச­ரிக்கை நட­வ­டிக்­கை­யாக நாடு முழு­தும் 600 பள்­ளி­கள் மூடப்­பட்­டன. 250 உள்­ளூர் விமா­னச் சேவை­கள் நிறுத்­தப்­பட்­டன.

காலை 11 மணி­ய­ள­வில் புயல் தென்­கொ­ரி­யா­வின் வட­கி­ழக்­குப் பகு­தியை நோக்கி மணிக்கு 62 கி.மீ. வேகத்­தில் சென்­ற­தா­க­வும் அது ஜப்­பா­னின் சப்­போரோ பகு­தி­யில் இருந்து 420 கீ.மீ. தூரத்­தில் கரை­யைக் கடக்­கும் என்று கூறப்­ப­டு­கிறது.

இந்­தோ­னீ­சி­யா­வில் எரி­வாயு விலை உயர்­வைக் கண்­டித்­துப் போராட்­டம்

ஜகார்த்தா: எரி­பொ­ருள் விலையை 30 விழுக்­காடு உயர்த்த இந்­தோ­னீ­சிய அரசு திட்­ட­மிட்­டுள்­ளது. அந்­தத் திட்­டத்தை அர­சாங்­கம் மீட்­டுக்­கொள்ள வேண்­டும் என்று நேற்று இந்தோ­னீ­சி­யா­வின் பெரிய நக­ரங்­களில் ஆயி­ரக்­க­ணக்­கா­னோர் போராட்­டத்­தில் ஈடு­பட்­ட­னர்.

தலை­ந­கர் ஜகார்த்­தா­வில் ஏரா­ள­மான காவல்­து­றை­யி­னர் குவிக்­கப்­பட்டு பாது­காப்பு பலப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு இருந்­தது. இருந்­தும் ஆர்ப்­பாட்­டக்­கா­ரர்­களில் சிலர் நாடா­ளு­மன்­றத்­தின் முன் எரி­பொ­ருள் விலை உயர்­வைக் கண்­டிக்­கும் பதா­கை­களை அசைத்­த­படி கூடி­னர். "அர­சாங்­கம் எரி­பொ­ருள் விலை­யைக் குறைக்­கும் வரை இந்த போராட்­டங்­கள் தொடரும்," என்று இந்­தோ­னீசிய தொழிற்­சங்­கங்­கள் கூட்­ட­மைப்­பின் தலை­வர் திரு சைட் இக்­பால் கூறி­னார். கீழ்த்­தட்டு மக்­க­ளின் நலன்­க­ளைப் பற்­றிக் கவ­லைப்­ப­டாத பணம் படைத்­த­வர்­க­ளின் குரல்­க­ளு­டன் சாமான்ய மக்­க­ளின் குரல்­க­ளுக்­கும் அதி­பர் ஜோக்கோ விடோடோ நிச்­ச­யம் செவி­சாய்ப்­பார் என்ற நம்­பிக்கை இருப்­ப­தாக திரு சைட் இக்­பால் தெரி­வித்­தார்.

தொடர்ந்து நடை­பெ­ற­வி­ருக்­கும் இந்­தப் போராட்­டத்­தில் ஜகார்த்­தா­வில் மட்­டும் மூவா­யி­ரத்­தில் இருந்து ஐயா­யி­ரம் பேர் வரை கலந்­து­கொள்­வர் என்று ஏற்­பாட்­டா­ளர்­கள் எதிர்­பார்க்­கின்­ற­னர்.