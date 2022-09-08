7,000 நூல்களுடன் யாழ் நூலகம்
கோவை: ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களுடன் கோவை யில் 'யாழ் நூலகம்' திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலகத்தை அமைத்துள்ள கோவை மாநகராட்சியின் முன்னாள் கவுன்சிலரான மு.கிருஷ்ணசாமி கூறுகையில், கடந்த 1981ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த நூலகம் சிங்களர்களால் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது என்றும் அதன் நினைவாக யாழ் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார். இந்நூலகத்தில் ஆன்மீகம், அரசியல், பகுத்தறிவு, பொது அறிவு, கவிதை, ஆய்வுக்கட்டுரைகள், வேளாண்மை, போட்டித் தேர்வுகள் தொடர்பாக 7,000க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசுப் பள்ளி விடுதிகளில் மாநில சிறார் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையம் ஆய்வு
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளி விடுதிகளில் மாநில சிறார்கள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையம் விரிவான ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொண்டு வருகிறது. அண்மையில் சென்னையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்போது மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி சரியாகப் பராமரிக்கப்படவில்லை எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சிறார்களுக்கு எதிரான உரிமை மீறல், பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்து விசாரித்து வருவதாக அந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. தவறு செய்யும் பள்ளி நிர்வாகம் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் இதுதொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்கப்படும் என்றும் ஆணையத் தலைவர் சரஸ்வதி தெரிவித்துள்ளார்.
வேளாங்கண்ணியில் தேர்பவனி
நாகை: வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலய பெரிய தேர்பவனி நேற்று நடைபெற்றது. கடந்த 29ஆம் தேதி முதல் அங்கு திருவிழா நடைபெற்று வரும் நிலையில், 2,000 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். மேலும் கடலோரக் காவல்படை காவலர்களும் நாகை கடற்கரையில் சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டனர். இன்று மாலை கொடியிறக்கம் நடை பெறும். திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.