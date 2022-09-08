பள்ளிக்கு வந்த குட்டி யானை
புரனிபாடி: கர்நாடக மாநிலம் புரனிபாடி எனும் கிராமத்துப் பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கு அரிய விருந்தாளியின் வருகை உற்சாகமளித்துள்ளது.
பிலிகிரிரங்கனா மலைப்பகுதியில் இருந்து வழிதவறி தாயைப் பிரிந்து வந்த யானைக்குட்டி பசியோடு பள்ளிக்கு வந்துசேர்ந்தது. பிள்ளைகள் தங்களிடமிருந்த பழம், பால் உள்ளிட்ட தின்பண்டங்களை வாஞ்சையுடன் அதற்குத் தந்தனர். பசியால் சோர்வுற்றிருந்த குட்டி யானை அவற்றை உண்ட பிறகு பிள்ளைகளுடன் விளையாடத் தொடங்கியது.
ஊர் மக்களும் இதைக் காண பள்ளியில் கூடினர். இதற்கிடையே வனத்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தரப்பட்டது. குட்டியைத் தேடிக்கொண்டிருந்த தாய் யானையை அடையாளம்கண்ட அதிகாரிகள், குட்டியை அதனிடம் சேர்ப்பித்தனர்.
ரூ. 2.42 கோடி தங்கம் கடத்தல்
சிலிகுரி: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில், காலணிக்குள் மறைத்துக் கடத்தப்பட்ட ரூ.2.42 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கத்தை, வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இதன் தொடர்பில் நேற்று முன் தினம் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சிலிகுரி ரயில்வே சந்திப்புப் பகுதியில் இருவர் தங்கம் கடத்திச் செல்வதாக, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, அதிகாரிகள் அங்கு நடத்திய சோதனையில் கடத்தல்காரர்கள் பிடிபட்டனர்.
டெல்லியில் ரூ. 1,200 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்
புதுடெல்லி: காலிண்டி கஞ்ச் பகுதியில் 2.360 கிலோகிராம் எடையுள்ள போதைப்பொருள்களுடன் இருவர் பிடிபட்டனர். அவர்கள் தந்த தகவலின் அடிப்படையில் மேலும் 311.4 கிலோகிராம் எடையுள்ள போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது.
அவ்விருவரும் ஆஃப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்பட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள்களின் மொத்த மதிப்பு 1,200 கோடி ரூபாய் என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.
நச்சுவாயு தாக்கி மாணவர்கள் மயக்கம்
திருப்பதி: ஆந்திர மாநிலம் வலசப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கேந்திர வித்தியாலயா பள்ளியைச் சேர்ந்த 18 மாணவர்கள் நச்சுவாயு தாக்கத்தால் மயக்கமடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அருகிலுள்ள ரசாயனத் தொழிற்சாலையில் இருந்து நச்சுவாயு கசிந்ததாகக் கூறப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெறுகிறது.