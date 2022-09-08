சீச்சுவான் நிலநடுக்கம்: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 74ஆக உயர்ந்தது
பெய்ஜிங்: தென்மேற்கு சீனாவின் சீச்சுவான் மாநிலத்தை கடந்த திங்கட்கிழமை உலுக்கிய சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 74ஆக உயர்ந்திருப்பதாக அரசாங்க ஊடகம் நேற்று தெரிவித்தது.
நிலச்சரிவுகள் அல்லது கட்டடங்கள் இடிந்து விழும் அபாயமுள்ள பகுதிகளில் இருந்து 21,000க்கும் அதிகமானோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக சிசிடிவி செய்தி நிறுவனம் கூறியது.
இன்னும் பலரைக் காணவில்லை என்பதால் அவர்களைத் தேடி மீட்கும் பணியில் ஊழியர்கள் அவசர அவசரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்று முன்தினம் உள்ளூர் நேரம் காலை 7 மணி நிலவரப்படி, ரிக்டர் அளவில் 3 எனப் பதிவான குறைந்தது 13 நில அதிர்வுகள் கண்டறியப்பட்டதாக சீன நிலநடுக்க கட்டமைப்புகள் மையம் தெரிவித்தது.
நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் இன்று வரை கணிசமான அளவு மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நிலச்சரிவுகள், மீட்புப் பணிகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கக்கூடும் என்றும் சீன வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
மோசமான வெள்ளத்தால் கடல்போல காட்சியளிக்கிறது பாகிஸ்தான்: பிரதமர்
இஸ்லாமாபாத்: மோசமான வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தானின் சில பகுதிகளுக்குச் சென்று பார்வையிட்ட அந்நாட்டுப் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷரிஃப், பாகிஸ்தான் "கடல் போல தோற்றமளிக்கிறது" என்று கூறியுள்ளார்.
தென் மாநிலமான சிந்துக்குச் சென்றபின் அங்கு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இங்கு ஏற்பட்டுள்ள சேதத்தின் அளவை நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள். நீங்கள் பார்க்கும் இடங்களில் எல்லாம் நீர் தெரிகிறது. இந்நாடு கடல் போன்று காட்சியளிக்கிறது," என்று சொன்னார்.
வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 18 அதிகரித்து, 1,343ஆக பதிவானது. 220 மில்லியன் பேர் வசிக்கும் பாகிஸ்தானில் 33 மில்லியன் பேர் வரை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தப் பேரிடரால் அந்நாட்டிற்குக் குறைந்தது US$10 பில்லியன் (S$14 பி.) இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் கணித்துள்ளனர்.
எரிபொருள் விலையுயர்வு: போக்குவரத்து செலவைக் கட்டுப்படுத்த உத்தரவு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் போக்குவரத்துச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த தங்களிடம் உள்ள நிதி இருப்பைப் பயன்படுத்துமாறு மாநில அரசாங்கங்களுக்கு அந்நாட்டு அதிபர் ஜோக்கோ விடோடோ உத்தரவிட்டு உள்ளார். இந்தோனீசியாவில் கடந்த வாரம் எரிபொருள் விலை 30 விழுக்காடு வரை உயர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திரு விடோடோ இதனைக் கூறியுள்ளார். எரிபொருள் விலையுயர்வைக் கண்டித்து நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் வேளையில், எரிசக்தி மற்றும் உணவு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கும்படி திரு விடோடோ அறைகூவல் விடுத்துள்ளார். அதிபர் மாளிகைக்கு வெளியே நேற்று சிறிய அளவில் பேரணி நடைபெற்றது. சுமத்ரா தீவில் உள்ள அச்சே மாநிலத்தில் போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்க காவல்துறை அதிகாரிகள் கண்ணீர்ப் புகைகுண்டுகளை வீசினர்.