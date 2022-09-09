காவலர்கள்: காணாமல்போன வெள்ளி வேல் பத்திரமாக உள்ளது
சென்னை: அதிமுக அலுவலக வளாகத்தில் ஜூலை 11ஆம் தேதி ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மோதிக் கொண்டபோது, அலுவலகப் பூட்டை உடைத்து, உள்ளே நுழைந்து ஆவணங்கள், பொருள்களை ஓபிஎஸ் திருடிச் சென்றதாக ஈபிஎஸ் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்குத் தொடர்பாக சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் அதிமுக அலுவலத்தில் விசாரணை நடத்தியதில், காணாமல் போனதாகக் கூறப்பட்ட வெள்ளிவேல் அலுவலகத்திலேயே உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். மோதலில் சம்பந்தப் பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மயங்கி விழுந்த வியாபாரி பலி
சென்னை: இலங்கை கொழும்புவைச் சேர்ந்த முகம்மது ஃபரூக் என்பவர் விமானத்தில் சென்னை வந்தார். சுங்கச் சோதனையை முடித்துக்கொண்டு வெளியே வந்த அவர், விமான நிலைய வளாகத்தில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். விமான நிலைய மருத்துவக் குழுவினர் மாரடைப்பு காரணமாக அவர் இறந்ததாகக் கூறினர். முகம்மமது ஃபரூக் இலங்கையில் இருந்து நகைகளைக் கொண்டுவந்து விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்து வந்தார். காவலர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர்.