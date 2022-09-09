பஞ்சாப்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் அளிப்பதில் ஆறு நாள் தாமதம்
சண்டிகர்: பஞ்சாப் அரசு கடும் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் காரணமாக அரசு ஊழியர்களுக்கு 1ஆம் தேதி வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியம் ஆறு நாள் தாமதத்துக்குப் பின்னர் 6ஆம் தேதிதான் கடைநிலை ஊழியர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டது. மற்றவர்களுக்கு மேலும் தாமதமானது. மத்திய அரசிடம் இருந்து வரவேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு கடந்த ஜூன் மாதத்துடன் முடிவுக்கு வந்தது. இதன் காரணமாக நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
உக்ரேன் மருத்துவ மாணவர்கள் வேறு நாடுகளின் பல்கலையில் படிக்க அனுமதி
புதுடெல்லி: உக்ரேனில் மருத்துவம் படித்து வந்த மாணவர்கள் வேறு நாடுகளில் உள்ள பிற பல்கலைக் கழகங்களில் தற்காலிகமாக படிப்பைத் தொடரலாம் என்று தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. வெளியுறவு அமைச்சுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு அந்த ஆணையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மற்ற நாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களில் படித்தாலும், உக்ரேன் பல்கலைக்கழகம் பட்டம் வழங்கும் என்ற அறிவிப்பு பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தற்காலிக நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
மோடியைப் புகழ்ந்து தள்ளும் டிரம்ப்
புதுடெல்லி: பிரதமர் மோடி தமது நல்ல நண்பர் என்றும் அவரது தலைமையில் இந்தியா சிறப்பாக இருக்கிறது என்றும் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். அசாதாரண சவால்களுக்கு இடையே மோடி அபாரமாகச் செயல்படுவதாகவும் நிறைய சவால்கள் இருந்தும்கூட, இந்தியாவைச் சிறப்பாக வழிநடத்துகிறார் என்றும் ட்ரம்ப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். இந்தியாவுக்கு தம்மைவிட சிறந்த நண்பர் இருந்ததில்லை என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
பையில் வெடிகுண்டு: நகைச்சுவையால் குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட சோதனை
போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர், நகைச்சுவைக்காக, தனது பையில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக கூறியதை அடுத்து, விமான நிலையத்தில் அவரும் அவரது குடும்பத்தாரும் கடும் சோதனை நடவடிக்கைகளுக்கு ஆட்பட நேர்ந்தது. இந்தூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்துக்கு அவரது குடும்பத்தாருடன் கடந்த திங்கட்கிழமை அவர் வந்திருந்தார். பாதுகாப்புச் சோதனைக்கான நடைமுறையின் போது, தனது பையில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக நகைச்சுவை யுடன் அவர் கூறியது வினையாகிப் போனது. குடும்பத்துடன் கடும் சோதனைக்கு ஆளான பின்னர், மன்னிப்புக்கடிதம் எழுதிக் கொடுத்த பிறகே விடுவிக்கப்பட்டார்.