பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் மோதல்
சார்ஜா: ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஆசியக் கிண்ண கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின்போது ஆப்கானிஸ்தான்-பாகிஸ்தான் ரசிகர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது. ஆசியக் கிண்ணப் போட்டியின் சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தை பார்க்க ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மைதானத்தில் கூடியிருந்தனர்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ஆப்கானிஸ்தான் 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 129 ஓட்டங்களைச் சோ்க்க, அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் 19.2 ஓவா்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 131 ஓட்டங்களை எடுத்து ஒரு விக்கெட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
தங்கள் அணியின் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஆப்கானிஸ்தான் ரசிகர்கள், மைதானத்தில் இருந்த இருக்கைகள், பொருள்களைத் தூக்கி எறிந்து அவற்றைச் சேதப்படுத்தினர்.
மேலும், மைதானத்தில் இருந்த பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் மீது இருக்கைகளைக் கொண்டு தாக்கியதால் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் காயமடைந்தனர். தொடர்ந்து, இருதரப்பினரும் மைதானத்திற்கு வெளியே சாலைகளில் மோதிக்கொண்டனர்.
இந்தச் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ஆப்கானிஸ்தான் ரசிகர்கள் சிலரை அடையாளம் கண்டுள்ள சார்ஜா காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
'லிவர்பூல் வீரர்கள் தங்களைப் புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும்'
நேப்பிள்ஸ்: சாம்பியன்ஸ் லீக் காற்பந்துப் போட்டியின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் நேப்போலி குழுவிடம் 4-1 எனும் கோல் கணக்கில் லிவர்பூல் நேற்று முன்தினம் தோல்வியுற்றது. ஆட்டத்தின் முற்பாதியில் பெனால்டியின்போது லிவர்பூல் கோல்காப்பாளர் அலிசன் பெக்கர் பந்தைத் தடுத்திருக்காவிட்டால் அக்குழு இன்னும் மோசமாக தோல்வி அடைந்திருக்கக்கூடும்.
இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக்கில் லிவர்பூல் இதுவரை விளையாடியுள்ள ஏழு ஆட்டங்களில் இரண்டில் மட்டுமே வென்றுள்ளது. பட்டியலின் ஏழாவது இடத்தில் உள்ள அக்குழு, முதல் இடத்தில் உள்ள ஆர்சனலைவிட இப்பொழுதே ஆறு புள்ளிகள் பின்தங்கிவிட்டது.
இந்நிலையில், லிவர்பூல் வீரர்கள் தங்களைப் புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்வாகி யர்கன் கிளோப் கூறியுள்ளார்.
"பல விஷயங்களில் நாங்கள் பின்தங்கியுள்ளோம். நாங்கள் ஒரு குழுவாக விளையாடவில்லை. இதை நாங்கள் உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும்," என்றார் அவர்.
பார்சிலோனாவுக்காக 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்தார் ராபர்ட் லிவன்டவ்ஸ்கி
பார்சிலோனா: பார்சிலோனாவுக்கான தமது முதல் சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்டத்தில் போலந்து வீரர் ராபர்ட் லிவன்டவ்ஸ்கி மூன்று கோல்களைப் போட்டு அசத்தினார். இவருடைய சிறப்பான ஆட்டத்தால் செக் குடியரசின் விக்டோரியா பஸனை 5-1 எனும் கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா வாகை சூடியது.
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இது லிவன்டவ்ஸ்கியின் ஆறாவது 'ஹாட்ரிக்' கோலாகும். பயர்ன் மியூனிக், பொருஷியா டோர்ட்மண்ட் குழுக்களுக்காக ஏற்கெனவே 'ஹாட்ரிக்' கோல்களை அடித்திருந்த இவர், சாம்பியன்ஸ் லீக் வரலாற்றிலேயே மூன்று வெவ்வேறு குழுக்களுக்காக 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
டோட்டன்ஹேமுக்காக மிளிர்ந்தார் பிரேசில் வீரர் ரிச்சார்லிசன்
லண்டன்: சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டியின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் டோட்டன்ஹேம் ஹாட்ஸ்பர் குழுவுக்காக இரு கோல்களைப் போட்டு அக்குழுவின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார் பிரேசில் நட்சத்திரம் ரிச்சார்லிசன். பிரான்சின் மார்சைல் குழுவை 2-0 எனும் கோல் கணக்கில் டோட்டன்ஹேம் வீழ்த்தியது.
முன்னதாக, எவர்ட்டன் குழுவிலிருந்து £60 மில்லியனுக்கு (S$97 மி.) ரிச்சார்லிசனை வாங்கியது டோட்டன்ஹேம். ஐந்து ஆட்டங்களில் கோல் போடாமல் இருந்த அவர், இந்த ஆட்டத்தில் கோல் வேட்கையைத் தீர்த்து வைத்தார்.
நடப்பு பருவத்தில் அனைத்து போட்டிகளின் முதல் ஏழு ஆட்டங்களிலும் டோட்டன்ஹேம் தோல்வியைச் சந்திக்கவில்லை.
பயர்னிடம் வீழ்ந்தது இன்டர் மிலான்
பெர்லின்: சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இன்டர் மிலான் குழுவை 2-0 எனும் கோல் கணக்கில் பயர்ன் மியூனிக் வென்றது. இந்த ஆட்டத்தில் மிகச் சிறந்த ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்தினார் லெரோய் சானே.
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பயர்ன் விறுவிறுப்பாக விளையாடினாலும், அதற்குப் போட்டி கொடுத்து இன்டர் விளையாடியது. என்றாலும் பயர்னின் வேகத்தையும் விவேகத்தையும் சமாளிக்க முடியாமல் இன்டர் இரு கோல்களை விட்டுக்கொடுத்தது.
சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் முதல் சுற்று தொடக்க ஆட்டத்தைப் பொறுத்தவரை, தான் கடைசியாக விளையாடிய 19 ஆட்டங்களிலும் பயர்ன் வென்றுள்ளது.