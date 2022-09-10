சக ஊழியரின் டிரேஸ்டுகெதரை பயன்படுத்தியவருக்குச் சிறை
கடைத்தொகுதிகளுக்குள் நுழைய தனது சக ஊழியரின் டிரேஸ்டுகெதர் கருவியை ஓர் ஆடவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். சீனாவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டது ஆடவரின் டிரேஸ்டுகெதர் கருவியில் பதிவாகாததால் அவர் அவ்வாறு செய்திருக்கிறார்.
சக ஊழியர் தனது டிரேஸ்டுகெதர் கருவியைத் திரும்பிக் கொடுப்பது குறித்து ஆடவரைத் தொடர்புகொண்டபோது அவர் பதிலளிக்கவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து அந்த ஊழியர் ஆடவர் மீது காவல்துறையிடம் புகார் கொடுத்தார்.
குற்றவாளியான சீனாவைச் சேர்ந்த 27 வயது யாங் ஃபெய்க்கு நான்கு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் இடையூறு விளைவிக்கும் நோக்குடன் மலேசியாவிற்குத் தப்பிச் செல்லுமாறு கூறி சக ஊழியருக்கு 100 வெள்ளியை லஞ்சமாகக் கொடுக்கவும் யாங் முயன்றிருக்கிறார்.
யாங், சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதியன்று ஃபூசியாங் டெக்னாலஜி நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய சிங்கப்பூருக்கு வந்தார். அதற்கு முன்பு சீனாவில் சினோவேக் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொண்டார்.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிலையம் ஒன்றில் யாங் அதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளாததால் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டது அவரின் டிரேஸ்டுகெதர் கருவியில் பதிவாகவில்லை.
ஆய்வு: கொவிட்-19 சவால்களை
மூத்தோர் நன்கு கையாண்டனர்
கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்ப் பரவலால் வீட்டில் அதிக நேரம் செலவிடவேண்டியிருந்ததால் மூத்தோர் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்; ஆனால் அதற்குப் பிறகு தங்களின் உடல்நலனையும் மனநலனையும் நன்கு பேணிக்கொண்டதாக 'என்யுஹெச்எஸ்' எனும் தேசிய பல்கலைக்கழக சுகாதார முறை மேற்கொண்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதன் தொடர்பில் சிங்கப்பூரில் மூத்தோரிடையே நல்ல விழிப்புணர்வு காணப்பட்டதுடன் சொந்தமாக இயங்கும் ஆற்றல் போன்றவை இருந்ததாகவும் ஆய்வு தெரிவித்தது. குடும்பத்தார், அதிலும் குறிப்பாக பெரியவர்களாக வளர்ந்த மூத்தோரின் பிள்ளைகள், சமூக சேவையாளர்கள் ஆகியோர் வழங்கிய ஆதரவே மூத்தோர் மீள்திறனுடன் இயங்க முடிந்ததென ஆய்வு காட்டியது.
போலி ஆவணங்களைத் தயார்ப்படுத்திய ரஷ்யருக்குச் சிறை
தனது நண்பரிடமிருந்து 2015ஆம் ஆண்டில் கடனாகப் பெற்ற 1.71 மில்லியன் வெள்ளியைத் திரும்பித்தர ஓர் ஆடவருக்குக் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசியான அவர் தனது கூட்டுரிமை வீட்டை விற்று தேவையான பணத்தை ஈட்டியதாகக் கூறியிருக்கிறார். அதற்கான போலி ஆவணங்களைத் தயார்டுப்படுத்தியிருக்கிறார்.
குற்றவாளியான 54 வயது டிமிட்ரீ ஷ்போர்ட்டுக்கு நான்கு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஏமாற்றும் நோக்குடன் போலி ஆவணங்களைத் தயார்ப்படுத்தியதாகத் தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
ரகசியங்களைக் கைதியுடன் பகிர்ந்த மற்றுமொரு அதிகாரிக்குச் சிறை
இடையூறாக இருந்த ஒரு கைதி தனக்குப் பிரச்சினை தராமல் இருக்க சிறை அதிகாரி ஒருவர் அவருடன் பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கிறார். வேறொரு கைதியுடைய காதலியின் தொலைபேசி எண்ணும் பகிரப்பட்ட தகவல்களில் அடங்கும்.
சிறை அதிகாரியான முகம்மது ஸுல் ஹெல்மி அப்துல் லத்திப், குண்டர் கும்பல் தலைவரான 36 வயது கைதியான அப்துல் கரீம் முகம்மது குப்பாய் கானுடன் தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். அந்த கும்பலின் எதிரிக் கும்பலைச் சேர்ந்த கைதியின் வயதும் பகிரப்பட்டது.
33 வயது ஸுல் தற்போது சிறை அதிகாரியாகப் பணிபுரியவில்லை. 'எஸ்பிஎஸ்' எனும் சிங்கப்பூர் சிறைச் சேவையின் கணினி முறையிலிருந்து தான் பெற்ற தகவல்களை அவர் பகிர்ந்துகொண்டார்.
அவருக்கு ஏழு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஸுல், மற்ற கைதிகளின் தகவல்களை அப்துல் கரீமுடன் பகிர்ந்துகொண்டதற்காக சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது முன்னாள் சிறை அதிகாரி ஆவார்.