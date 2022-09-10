ராமநாதபுரத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு 144 தடை உத்தரவு
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இப்போது முதல் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை இரு மாதங்களுக்கு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஜானி டாம் வர்கீஸ் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம், முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையை ஒட்டி அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காகவும் இந்த தடை உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது.
தலைமை நீதிபதிக்குப் புதிய பதவி
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி முனீஷ்வர் நாத் பண்டாரிக்கு மத்திய நிதி அமைச்சகம் கூடுதல் பொறுப்பை அளித்துள்ளது. நாளை மறுநாள் அவர் ஓய்வுபெற உள்ள நிலையில், அன்னியச் செலாவணி மோசடித் தடுப்பு மேல்முறையீட்டு மன்றத் தலைவராக புதிய பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. மறு உத்தரவு வரும் வரையில் அவர் இப்பதவியில் நீடிப்பார் எனவும் மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடரும் நடைப்பயண பேரணி
நாகர்கோவில்: ராகுல் காந்தியின் 150 நாள் 'இந்திய ஒற்றுமைப் பயணம்' மூன்றாவது நாளாக நேற்றும் தொடர்ந்தது. நாகர்கோவிலில் இருந்து தக்கலை, மார்த்தாண்டம் நோக்கி இப்பேரணி சென்றது. காங்கிரஸ் கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலும் தொண்டர்களை உற்சாகம் அடையச் செய்யும் விதத்திலும் ராகுல் நடைப்பயணத்தைத் தொடங்கி உள்ளார்.
இப்பயணத்தை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது. சமூக வலைத்தளத்தில் 'டீசர்ட்' அணிந்த ராகுலின் படத்தை வெளியிட்டு, அதன் விலை ரூ.41,000 எனக் காட்டும் படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்குப் பதிலளித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, வேலைவாய்ப்பின்மை, பணவீக்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய விஷயம் பற்றி பேசுங்கள். ஆடை பற்றிதான் பேசவேண்டும் எனில், பிரதமர் மோடி அணிந்த ரூ.10 லட்சம் மதிப்புள்ள 'கோட் சூட்', ரூ.1.5 லட்சம் மதிப்புள்ள கண்ணாடி பற்றியும் பேசவேண்டும் எனக் கூறியுள்ளது.
மாணவன் உயிரிழந்த விவகாரம்: இரு மருத்துவர்கள் இடைநீக்கம்
புதுச்சேரி: காரைக்கால் பள்ளி மாணவன் பால மணிகண்டன் அதிக மதிப்பெண் வாங்குவது பிடிக்காமல், அதே பள்ளியில் படித்த மற்றொரு மாணவியின் தாய் அந்த மாணவன் அருந்திய நீரில் நஞ்சு கலந்து கொடுத்துவிட்டார்.
பால மணிகண்டன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட மருத்துவர்கள் விஜயகுமார், பாலாஜி ஆகிய இருவரும் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனையில் மாணவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க மூவர் கொண்ட மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டது. மருத்துவக் குழு அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை தொடரும்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வரும் 13ஆம் தேதிவரை 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை தொடரும் என சென்னை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் இரண்டு நாள்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
மூன்றாம் இடத்தில் சென்னை சிறை
சென்னை: இந்திய காவல்துறையின் ஆராய்ச்சி, மேம்பாட்டுப் பணி அதிகாரிகள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள சிறைகளுக்குச் சென்று அவற்றின் நிலை, சுகாதாரம், பராமரிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து சிறந்த சிறைகளைத் தேர்வு செய்தனர். இந்தியாவின் பழமையான சிறைகளாக விளங்கும் பெங்களூர் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை முதல் இடத்தையும் ஆந்திராவில் உள்ள மத்திய சிறை இரண்டாவது இடத்தையும் தமிழகத்தின் சென்னை மத்திய சிறை மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
சென்னையில் காற்று மாசு குறைந்தது
சென்னையில் கடந்த ஆண்டில் காற்று மாசு குறைந்துள்ளதாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. செ
இந்தியாவின் 6 பெருநகரங்களை ஒப்பிடுகையில், சென்னையில் காற்றின் தரம் மிகவும் குறைந்துள்ளது.
இதற்கு சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகள், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பரிந்துரைப்படி, எரிவாயு அல்லது திரவ எரிப்பொருளை பயன்படுத்துகின்றன. அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும், காற்று மாசு குறித்து, 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால், உடனடியாக குறுஞ்செய்தி வாயிலாக தகவல் அனுப்பப்பட்டு, சரி செய்யப்படுகிறது. கட்டுமான இடங்களிலும், தூசி நுண்துகள்கள் படா்வதை தடுக்கும் வகையில், நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில், மியாவாக்கி காடுகள், போக்குவரத்து சாலை சுத்தப்படுத்துதல், சைக்கிள் ஓட்டுவதற்கு தனிப்பாதை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. திறந்தவெளிகளில் குப்பை எரித்தலை தடுத்தல், பகலில் நகருக்குள் கனரக வாகனங்களின் பயன்பாட்டை தடுத்தல், பேட்டரி வாயிலாக இயக்கப்படும் வாகனங்களை ஊக்குவித்தல், முதல்கட்டமாக 54 கி.மீ. நீளத்துக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை போன்றவற்றாலும் காற்று மாசு குறைந்துள்ளது என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
32 தாதியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளை அமைக்க நடவடிக்கை
தமிழகத்தில் 32 தாதியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளை அமைக்க மத்திய அரசிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் பேசிய அவர், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்து மருத்துவமனையின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த தேவையான மருத்துவர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட காலிப் ப்பணியிடங்கள் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.